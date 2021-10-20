人民网讯 北京时间10月20日，比尔及梅琳达·盖茨基金会承诺将投入最高1.2亿美元资金，用于帮助低收入国家加速获取在研抗病毒药物莫努匹韦，这也是基金会抗击新冠疫情工作的一部分。莫努匹韦是默沙东与Ridgeback生物制药公司正在合作开发的一款药物。基金会将与合作伙伴协商如何使用这笔资金支持开发和生产莫努匹韦仿制药的相关工作。

自新冠疫情暴发以来，盖茨基金会已经为提升疫苗、治疗和检测可及性提供了19亿美元资金，用于支持研发、监管、风险生产和产品交付等工作。

“为了结束这次疫情大流行病，我们需要确保每个人，无论他们生活在世界何处，都能获得拯救生命的药品。然而，不公正的现实是，从个人防护设备到疫苗，低收入国家都不得不陷入等待。这是不可接受的，”比尔及梅琳达·盖茨基金会联席主席梅琳达·弗兰奇·盖茨（Melinda French Gates）表示，“我们今天做出的承诺将确保更多国家的更多人能够获得莫努匹韦这款具有前景的药物，但这还远远不够——我们需要更多捐助方，包括其他基金会和政府都行动起来。”

默沙东披露的初步数据表明，莫努匹韦是一种广谱抗病毒药物，可以将新冠肺炎病毒导致的重症和死亡风险减半。莫努匹韦有望成为首个获准用于治疗轻度和中度新冠肺炎患者的门诊口服药物——这一重大突破能减少住院，同时，结合疫苗接种率的提高以及重度和危重度患者现有的治疗方法，挽救更多生命。世界卫生组织（WHO）和各国政府的监管机构将最终决定是否批准使用莫努匹韦。

“非洲疾病控制中心和非洲联盟一直在关注抗病毒药物莫努匹韦令人兴奋的进展，”非洲疾病控制和预防中心主任John Nkengasong说。“为了确保非洲不被落下，我们一直在与比尔及梅琳达·盖茨基金会合作研究如何通过各种机制来实现一旦所有的监管审查完成，该药物在全世界都可以被使用。”

这笔承诺资金来自盖茨基金会的战略投资基金，它通过贷款和采购量担保等金融工具，解决市场失灵问题，并激励私营企业开发可负担、可及的健康产品。此前，基金会为降低药物成本、提升救命药物可及性开展的工作包括确保抗艾滋病毒药物度鲁特韦（dolutegravir）的可及性。2017年，基金会与两个仿制药供应商达成了采购量担保协议，并与总统防治艾滋病紧急救援计划（PEPFAR）和全球基金（Global Fund）合作，向超过1800万低收入国家人民提供了包括度鲁特韦在内的治疗药物。

非洲联盟抗击新冠疫情特使Strive Masiyiwa表示，“我们非常感谢盖茨基金会做出这样的承诺，同时也期待继续推进我们的合作，以确保那些有可能拯救生命的治疗方案在得到监管批准后，能够最大限度地惠及非洲人民。这将是疫情期间为改善创新获取不公平所取得的重大进步。”

此前，基金会已提供专长和资金以帮助支持仿制药制造商，包括向全民药品研究所（Medicines for All Institute）和曼彻斯特大学提供130万美元，用于开发能大幅降低原材料成本和提高产量的低成本生产工艺。一些仿制药制造商已经在研究这些改进措施，并计划在获得监管批准后扩大生产规模。此外，基金会还提供了240万美元的赠款，帮助仿制药制造商加快做好提交世卫组织预认证的准备和认证后的生产工作。

“默沙东为使莫努匹韦可用于治疗新冠肺炎做出了巨大努力，包括与仿制药制造商协商许可事宜以扩大药物供应。我们很高兴能与默沙东合作，携手确保低收国家能够以可负担的价格向获得这一药物。”基金会联席主席比尔·盖茨表示，“向每个需要的人提供这些拯救生命的药物，对于终止疫情的紧急阶段和开启复苏之路非常必要。”

从健康产品全球供应的时间跨度来看，高收入国家和低收入国家获得同一产品的时间差通常可达12个月或更久。盖茨基金会的目标就是要大幅缩短新药在高收入国家上市后进入低收入国家所需的时间。

“基金会拥有独特的资源和专长，用于确保每个地方的每个人都能获得挽救生命的健康干预措施，”盖茨基金会首席执行官马克·苏斯曼表示，“这是基金会最擅长的领域。我们将与企业、采购机构和捐赠方协作，向低收入国家供应莫努匹韦。我们的资金是为确保药品供应公平所需的一部分，同时，我们也呼吁其他捐赠方和合作伙伴调动更多所需资源。”

自疫情暴发以来，盖茨基金会与各方伙伴在研发和提供抗击新冠肺炎工具方面进行了密切合作。这些伙伴包括参与“新冠肺炎治疗加速器”（COVID-19 Therapeutics Accelerator）的慈善和政府捐赠方，以及参与“获取抗击新冠肺炎工具加速计划 （ACT-A）”合作机制下治疗支柱的全球性机构，其中包括国际药品采购机制（Unitaid）、联合国儿童基金会（UNICEF）、世界卫生组织、全球基金、惠康基金会（Wellcome）和非洲医疗用品平台（Africa Medical Supplies Platform），等等。基金会将继续与多边组织、非政府组织、政府、和其他伙伴合作，以确保一旦莫努匹韦及其仿制药开发成功后，临床、监管和交付途径都已准备就绪。

(责编：燕勐、常红)