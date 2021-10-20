新华社日内瓦10月19日电 专访：中国是联合国事业的积极参与者、推动者和贡献者——访国际电信联盟秘书长赵厚麟

新华社记者陈斌杰 聂晓阳

新中国自恢复联合国合法席位以来，已成为“联合国事业的积极参与者、推动者和贡献者”，国际电信联盟秘书长赵厚麟日前在瑞士日内瓦接受新华社记者专访时说。

赵厚麟说：“1971年，新中国昂首阔步进入联合国，翻开了中国与世界人民一道通过联合国系统推动人类社会发展的重要一页。这对联合国来说是一个非常重要的里程碑，对新中国来讲是一个外交的胜利。”

赵厚麟说，50年来，中国积极推动联合国事业发展，与此同时，中国自身的能力也在不断提升。在许多重大问题上，中国积极提供方案，勇于承担责任，在维护联合国权威、推动世界和平事业发展和促进全球经济增长等方面作出了积极贡献。

赵厚麟表示，中国国家领导人在多个场合明确表示中国维护以联合国为核心的国际体系，支持多边主义，推动构建人类命运共同体，受到联合国成员的广泛热烈欢迎。过去50年里，中国的参与和贡献增强了联合国的权威和危机处理能力。

赵厚麟认为，联合国为会员国提供了一个平等的多边平台，以国际电信联盟为例，以前制定全球通信技术标准时，一般以美国和西欧为主导，从20世纪70年代开始，随着日本、韩国和中国等国家在通信技术领域的崛起，这些国家在讨论制定新标准时话语权也随之增加，“国际社会的代表性就更强了”。

赵厚麟说，国际电联在推动世界先进通信信息技术标准制定方面，一直是踏踏实实往前走。制定一个各国都能接受的国际标准是国际社会的共识。“比如我们推动的5G标准，这并不是哪一个公司的标准，而是国际电联的标准。”

赵厚麟表示，多边主义强调包容性和兼收并蓄，这与中国的文化和理念不谋而合。中国在维护多边主义、维护联合国权威方面发挥了不可替代的作用。

“一个更加繁荣昌盛的中国将为联合国事业作出更大贡献，将会与联合国广大会员国一道，为推动构建人类命运共同体发挥更积极的作用。”他说。（参与记者陈俊侠、姜雪兰）

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