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波兰总理反对欧盟“勒索”威胁

2021年10月20日13:18 | 来源：新华网
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　　新华社华沙10月19日电（记者张章）波兰总理莫拉维茨基19日在欧洲议会发言时表示，欧盟利用暂停发放欧盟资金“勒索”威胁波兰不可接受。

　　据波通社报道，欧洲议会当天举行全体会议，就波兰宪法法院本月7日的一项裁决进行讨论。该裁决认为，欧洲法院干涉波兰司法改革违背波兰宪法，波兰国内法律对欧盟法律具有优先权。欧盟对这一裁决表示强烈不满，威胁暂停向波兰发放欧盟资金。

　　莫拉维茨基说，欧盟法律对成员国法律具有优先权，但不包括成员国的宪法。他说，所有成员国，也包括欧盟各机构，都应该遵守欧盟条约，这才是法治的基础。“不能让勒索成为（欧盟）与任何一个成员国打交道的方式。”

　　欧盟委员会主席冯德莱恩说，欧盟委员会目前仍在对波兰宪法法院的这一裁决进行审慎评估，“我们不能、也不会让我们的共同价值观受到威胁”。

　　冯德莱恩表示，欧盟委员会正在考虑采用各种可行手段以反制波兰宪法法院的裁决，包括暂停发放欧盟资金和剥夺波兰享有的部分成员国权利。

　　波兰一直是欧盟资金的最大净流入国。随着波兰与欧盟矛盾升级，波兰民众及舆论越来越担心波兰可能成为又一个“脱欧”国。

(责编：王禹蘅、刘叶婷)

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