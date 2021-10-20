新华社上海10月20日电 来自中国外汇交易中心的数据显示，20日人民币对美元汇率中间价报6.4069，较前一交易日上调238个基点。

中国人民银行授权中国外汇交易中心公布，2021年10月20日银行间外汇市场人民币汇率中间价为：1美元对人民币6.4069元，1欧元对人民币7.4496元，100日元对人民币5.5925元，1港元对人民币0.82391元，1英镑对人民币8.8330元，1澳大利亚元对人民币4.7861元，1新西兰元对人民币4.5805元，1新加坡元对人民币4.7604元，1瑞士法郎对人民币6.9379元，1加拿大元对人民币5.1806元，人民币1元对0.64983马来西亚林吉特，人民币1元对11.0796俄罗斯卢布，人民币1元对2.2669南非兰特，人民币1元对184.18韩元，人民币1元对0.57349阿联酋迪拉姆，人民币1元对0.58565沙特里亚尔，人民币1元对48.6314匈牙利福林，人民币1元对0.61537波兰兹罗提，人民币1元对0.9988丹麦克朗，人民币1元对1.3471瑞典克朗，人民币1元对1.3039挪威克朗，人民币1元对1.45324土耳其里拉，人民币1元对3.1603墨西哥比索，人民币1元对5.2099泰铢。

前一交易日，人民币对美元汇率中间价报6.4307。

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