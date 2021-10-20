新华社马尼拉10月19日电（记者闫洁 刘锴）菲律宾金砖国家政策研究会创始人赫尔曼·劳雷尔日前接受新华社记者专访时说，中国持续向全球尤其是发展中国家提供新冠疫苗，守护了人类健康安全，体现出中国的国际担当。

今年2月，中国援助菲律宾的首批科兴疫苗运抵马尼拉。无论是政府捐赠还是商业采购，中国都是首个向菲提供疫苗的国家。劳雷尔说，中国持续稳定向菲律宾供应疫苗，为菲抗击疫情提供巨大支持，“两国间疫苗合作挽救了数以百万计菲律宾人的生命。越来越多菲律宾人意识到，中国是菲律宾可信赖的朋友和兄弟”。

作为最早承诺将疫苗作为全球公共产品的国家，中国宣布将努力全年对外提供20亿剂疫苗，在向“新冠疫苗实施计划”捐赠1亿美元基础上，年内再向发展中国家无偿捐赠1亿剂疫苗。对此，劳雷尔表示，中国正切实履行这些承诺，为守护人类安全与进步作出贡献，这有利于国际社会、特别是发展中国家应对疫情。

劳雷尔表示，“不同国家间的疫苗鸿沟是切实挑战，中国正率先加快疫苗生产，向全球供应疫苗”。中国践行“疫苗人道主义”，不遗余力向全球尤其是发展中国家供应疫苗、推动疫苗公平可及，这值得称赞。

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