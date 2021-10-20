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外交部：美方声称中国加剧军备竞赛纯属倒打一耙

2021年10月20日08:39 | 来源：新华网
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原标题：外交部：美方声称中国加剧军备竞赛纯属倒打一耙

　　新华社北京10月19日电（记者潘洁、成欣）外交部发言人汪文斌19日表示，美方声称中国加剧军备竞赛，纯属倒打一耙、转移视线。美方应当停止炒作“中国威胁论”，停止拿中国说事，与国际社会一道维护国际战略平衡与稳定。

　　在当日例行记者会上，有记者问：据报道，美国防部长奥斯汀日前表示，中国开发先进军事能力和武器系统，只会加剧地区紧张局势。美裁军大使也称，中俄正积极推进高超音速技术运用和军事化，这将加剧军备竞赛。中方对此有何评论？

　　汪文斌说，中方坚决反对美方不断渲染“中国威胁论”。中国始终是世界和平的建设者、全球发展的贡献者、国际秩序的维护者。中国坚定奉行防御性国防政策，坚持自卫防御核战略，始终将核力量维持在国家安全需要的最低水平，不会与任何国家进行核军备竞赛。

　　“中国发展必要军事能力完全是为了维护自身正当的国家安全利益。中国力量的增长是和平力量的增长。任何国家只要无意威胁和损害中国主权、安全和领土完整，都不会受到中国国防力量的威胁。”他说。

　　汪文斌指出，美国不仅拥有世界上最庞大、最先进核武库，而且还要投入上万亿美元升级“三位一体”核力量。美方鼓吹“中国威胁论”，不过是为自身扩充军力、谋求绝对安全优势寻找借口。

　　“众所周知，美国退出《反导条约》《中导条约》，持续推进部署全球反导系统，长期独家阻拦《禁止生物武器公约》核查议定书谈判，抵制外空军控谈判进程，向无核武器国家转让核潜艇、加剧核扩散风险。”他说。

　　汪文斌说，美国作为唯一超级大国，近年来抱守冷战思维，全方位强化军力建设，不断深化军事同盟，拉帮结派打造军事小集团，严重破坏地区和平安全，破坏全球战略稳定。美方声称中国加剧军备竞赛，这纯属倒打一耙、转移视线。

　　“美方应当停止炒作‘中国威胁论’，停止拿中国说事，拿出负责任的态度，体现大国应有的作用，与国际社会一道，维护国际战略平衡与稳定，实现各国共同安全。”他说。

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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