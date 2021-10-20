海地民众18日在包括首都太子港在内的多座城市举行罢工，对严重恶化的国内安全局势导致绑架等恶性案件频发表示不满。

太子港的商店、学校和政府大楼关闭，公交司机罢工在家，市民正常生活打乱。街上鲜有车辆和行人，部分街道被抗议者用燃烧的轮胎封堵。偶有车辆经过，遭抗议者投掷石块。

罢工由当地一些工会组织发起。发起方之一海地业主和司机协会负责人说，频发的绑架案让所有人担心，“我们向国家交税。作为回报，我们要求享有安全，以便国家正常运作”。

他说，罢工将持续，直至政府能够确保民众的安全。

本月16日，一群美国传教士及其亲属共17人在太子港遭绑架，包括数名儿童。这是近年来海地发生的最大绑架案之一，引起国际关注。

美联社援引海地警方的消息报道，绑架者疑为当地一个长期制造杀人、绑架和敲诈案的帮派。海地警方去年针对这一帮派的头目发布过通缉海报。他涉嫌谋杀、绑架、偷盗、抢劫等多项罪行。

据法新社报道，这一帮派控制从太子港到邻国多米尼加共和国边界的区域已经数月，今年4月还曾绑架包括2名法国神职人员在内的10人。海地警方至今没能制服这一帮派。

海地是西半球最贫穷的国家之一。今年7月海地总统若弗内尔·莫伊兹在家中遇刺身亡，加上8月7.2级地震夺去超过2200人生命，使这个国家陷入政治混乱和经济危机，治安状况进一步恶化，大量民众逃往别国。

趁着乱局，多年来控制太子港贫困地区的犯罪团伙越发嚣张，势力范围扩大到这座城市其他地区及周边区域。他们频频制造绑架案件，对象包括学龄儿童、医生、警察、公交乘客等，索要赎金从几百至上百万美金不等，动辄撕票。

联合国驻海地综合办事处9月发布的报告显示，今年前8个月，海地警方接到328起绑架报警，远超去年全年的234起。

报告说，政治动荡、帮派暴力活动激增和社会经济状况恶化，都加剧海地人道危机。（郜婕）（新华社专特稿）

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