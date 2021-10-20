欧盟外交与安全政策高级代表何塞普·博雷利18日否认欧盟与伊朗将于21日举行会谈，同时敦促伊朗尽快回到位于奥地利维也纳的谈判桌前，重启与伊核问题全面协议相关方就美国、伊朗恢复履约的会谈。

一名伊朗外交部发言人先前说，为解决与欧盟存在的分歧，在新一轮维也纳会谈开始前，伊朗副外长阿里·巴盖里将前往欧盟总部所在地比利时布鲁塞尔，于21日与欧盟方面举行磋商。

就伊方上述说法，博雷利说：“我听说有人确信周四将有一场会议——（事实是）不会的。”

他说，伊方曾向欧盟表达举行双边会晤的意愿，欧盟愿意就伊朗对维也纳会谈的疑问作出解释，但是正式的会谈只能在维也纳举行。

“我们向伊朗方面明确表示，时间不在他们那边，最好尽快回到谈判桌前。”

欧盟在伊核协议达成过程中起到协调作用，希望看到维也纳会谈达成结果，美伊恢复履约。本月14日，欧盟对外行动署副秘书长恩里克·莫拉到访伊朗，同巴盖里会谈。

伊核问题相关方今年4月开始在维也纳举行会谈，迄今谈了6轮。伊朗6月举行选举，加上美伊分歧严重，会谈自此中断至今。新总统易卜拉欣·莱希8月上任后，伊方迟迟不提何时重启会谈。

一些西方外交官担心，新总统上台后，伊朗方面可能就恢复履约提出新要求，也可能试图借与欧盟磋商争取时间和谈判筹码。

莱希18日接受伊朗国家电视台采访时说，伊朗希望进行“以结果为导向”的会谈，“从未离开”谈判桌。他说，伊朗对伊核谈判有诚意，希望看到“另一方”解除制裁，展现同等诚意。

莱希来自保守派，对美立场比前任哈桑·鲁哈尼更为强硬，但原则上并不反对伊核协议。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊核协议。根据协议，伊朗承诺限制其核计划，换取国际社会解除对伊朗制裁。

2018年5月，美国政府单方面退出协议，随后重启并新增一系列对伊朗制裁。作为回应，伊朗逐步中止履行协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

拜登今年1月就任总统以来，美方表示愿就重返伊核协议谈判。

但美国国务卿安东尼·布林肯本月13日与到访的以色列外长亚伊尔·拉皮德会谈后对媒体说，伊朗回到会谈的窗口正在关闭。“时间快没有了。如果伊朗不改变方向，我们已经准备好诉诸其他选项。”

据国际原子能机构9月7日发布的报告，伊朗持续推进核计划，浓缩铀存量已远远超出伊核问题全面协议规定的上限。（郭倩）（新华社专特稿）

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