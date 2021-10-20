由于瑞士本月停止提供免费新冠检测，一些边境地区居民选择到邻国法国购买价格更便宜的检测服务。

欧洲“本地”新闻网站18日以瑞士广播电视台为消息源报道，以往瑞士边境地区居民时常到法国采购日常用品，因为法国日常用品价格更低。如今他们跨境又多了一个理由：自10月11日开始，瑞士政府为节省开支不再承担大多数居民的新冠检测费用。

依照“本地”新闻网站数据，眼下在瑞士多数地方，一次快速抗原检测收费47瑞士法郎（约合327元人民币），一次更精确的聚合酶链式反应（PCR）检测收费134瑞郎（933元人民币）。在法国，这些检测费用要低得多，自10月15日起，一次快速抗原检测收费最高不超过22欧元（约合164元人民币）,一次PCR检测收费最高不超过44欧元（约合329元人民币），且检测结果获得瑞士方面认可，可用来办理“新冠通行证”。

现阶段，瑞士可免费做新冠检测的群体包括出现新冠感染症状者、16岁以下未成年人、卫生机构到访者、因健康原因无法接种新冠疫苗者以及截至11月底仅接种了一剂新冠疫苗者。

瑞士自9月13日起要求人员进入室内餐厅、健身房、博物馆、影院等必须出示“新冠通行证”，违者将被处以100瑞郎（696元人民币）罚款。完成新冠疫苗接种或新冠检测呈阴性者均可办理通行证，但通行证有效期不同。（乔颖）【新华社微特稿】

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