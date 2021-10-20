美国国务卿安东尼·布林肯18日说，美国政府阿富汗和解事务特别代表扎勒迈·哈利勒扎德已递交辞呈，将于本周卸任。

布林肯在声明中说，哈利勒扎德的职务由其副手托马斯·韦斯特接任，后者将同迁至卡塔尔首都多哈的美国驻阿富汗大使馆紧密合作。

一名不公开姓名的知情人士告诉路透社记者，哈利勒扎德15日向布林肯递交辞呈。

哈利勒扎德在这份辞职信中说，美国对阿政策进入新阶段，此时辞职时机正确。阿富汗政局变化快于预期，“原因很复杂，我将在离任后数日或数周内分享（就此事的）看法”。

据美国有线电视新闻网报道，约瑟夫·拜登当选美国总统后，韦斯特在总统过渡团队中担任阿富汗政策总顾问。本月早些时候，美国与塔利班高级代表在多哈举行自塔利班夺取政权以来的首次会晤，韦斯特参加，哈利勒扎德缺席，引发猜测。

美联社报道，哈利勒扎德原打算5月辞职，但随后接受拜登政府的留任请求。

哈利勒扎德现年70岁，出生于阿北部城市马扎里沙里夫，曾担任美国驻伊拉克大使和常驻联合国代表，2018年被唐纳德·特朗普政府任命为阿富汗问题特使。

他曾主持美国与塔利班的谈判，促使双方去年2月达成关于美军撤离阿富汗的协议，为此备受诟病。一些人批评谈判过于匆忙，协议未经充分规划。

多名不公开姓名的美国官员告诉路透社记者，美国在阿富汗面临冷战结束以来最大外交失败之一，哈利勒扎德是造成这一结果的“代表人物”。

美国2001年10月以反恐为名发动阿富汗战争并推翻塔利班政权，2020年2月与塔利班签署协议，承诺今年5月1日前完全撤出阿富汗。现任总统拜登上台后，把美军最终撤离期限推迟到8月底。塔利班8月15日控制首都喀布尔，美国随后从阿富汗仓皇撤人。8月30日晚，一架美军运输机载着最后一批美国军人离开喀布尔，众多美国国内外媒体认为美国以“溃败”形式结束了持续近20年的阿富汗战争。（李彦南）（新华社专特稿）

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