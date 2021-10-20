美国联邦储备委员会一项最新数据显示，美国最富有的10%的人群，现在持有89%的美国股票，创下纪录。

美联储提供的数据显示，今年第二季度，美国最富有10%群体持有的企业股权和共同基金占比创纪录，同时财富位于底层的那90%美国人在个人持股中仅占11%，比疫情前低一个百分点。

新冠疫情期间，最富1%群体的企业股权和共同基金盈利超过6.5万亿美元，而财富位于底层的那90%美国人仅盈利1.2万亿美元。

消费者新闻与商业频道(CNBC)18日报道，自2020年3月大跌以来，美国股市接近翻番，成为疫情期间美国主要造富机器，同样是拉大贫富差距的主要驱动力。

美联储数据显示，最富1%群体在过去一年半间的财富增量中，将近70%来自股票。过去这一年半时间，是近年来富人群体财富增长最快的时期。

城市布鲁金斯税务政策中心资深研究员史蒂文·罗森塔尔说：“最富1%群体持有很多股票，其余的人仅有一点点。”

尽管数以百万计新投资者在疫情期间进入股市，财富却持续集中在大户手中。

CNBC报道举例说，过去两年间，美国券商罗宾侠公司新增超过1000万账户，现在共有超过2200万账户，其中一些由更年轻的初次投资者开通。罗宾侠因而获称“散户大本营”。

在罗森塔尔看来，尽管更多人持有股票，但散户群体仍然较小。罗宾侠平均每个账户持有大约价值4500美元的股票。当市场上涨，他们赚取的财富比富人投资者少很多。

罗森塔尔说，一些新投资者喜欢加杠杆频繁操作，以期暴富。尽管这一策略可能催生少数成功案例，但大部分使用这一策略的人收益少于那些买入并长期持有的人。

另外，一些新投资者喜欢追高买入，而更有钱的投资者往往在股市蛰伏多年，赚到更多钱。（卜晓明）（新华社专特稿）

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