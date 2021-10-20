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共抗美国 伊朗、委内瑞拉拟签长期合作协议

2021年10月20日08:25 | 来源：新华网
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　　伊朗外交部长侯赛因·阿米尔-阿卜杜拉希扬18日在德黑兰会晤到访的委内瑞拉外长费利克斯·普拉森西亚，宣布双方同意“起草未来二十年合作路线图”。

　　阿卜杜拉希扬在联合记者会上说：“我们在谈判过程中同意起草今后二十年合作路线图。”按照他的说法，委内瑞拉总统尼古拉斯·马杜罗有望在数月内访问伊朗首都德黑兰，届时双方将签署合作文件。

　　普拉森西亚说，委伊关系具有“战略意义”，“伊朗是委内瑞拉政府、人民和总统的战略伙伴”。

　　普拉森西亚当天还面见伊朗总统易卜拉欣·莱希。委内瑞拉方面说，莱希表达建立两国合作路线图的意愿并邀请马杜罗访伊。莱希“反对美国对第三国施加贸易禁令和制裁，赞同普拉森西亚关于加强多边主义并拒绝美国介入和干涉的立场”。

　　伊朗总统府一份公告写道，莱希把伊朗同委内瑞拉等国合作视作执政要务之一，“我们需要明确、长期的计划，这样才能最大限度发展双边关系”。

　　美国《新闻周刊》分析，伊朗和委内瑞拉的二十年合作协议将把美国的“两个敌人”拉到一起。

　　伊朗和委内瑞拉都遭受美国制裁，2020年两国扩大贸易合作，多艘伊朗船只向委内瑞拉供油供货，以缓解委内瑞拉严重的燃料短缺。美方同年在公海拦截多艘从伊朗向委内瑞拉运送汽油的油轮，没收汽油并勒令油轮前往美国。今年9月23日在联合国大会一般性辩论中，伊朗和委内瑞拉外长都强调，两国致力于发展双边关系，无惧美方阻碍。（林淑婷）【新华社微特稿】

(责编：王禹蘅、徐祥丽)

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