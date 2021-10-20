肖军正

希腊是奥林匹克运动发祥地，中国是奥林匹克事业的积极推动者。10月18日，北京冬奥会火种在奥林匹克运动发祥地——希腊伯罗奔尼撒半岛古奥林匹亚遗址成功采集；19日，北京冬奥会火种交接仪式在雅典帕纳辛奈科体育场举行。象征着和平与友谊的北京冬奥会火种，承载着薪火相传的奥林匹克精神，饱含着中希两国人民和全世界人民的美好期待，再次点燃全人类共同的梦想。

奥运会的创立和发展，是希腊文明对现代文明影响深远的大事件。奥运会火种蕴含着追求和平、止戈兴仁的精神力量。2000多年前，在古代奥运会举行前夕，古希腊的火炬手们高举火炬，一边奔跑、一边高呼：停止一切战争，参加运动会！所到之处，战火平息、和平重现。时至今日，希腊奥林匹亚市政府已连续数次在奥运会采火仪式前，举办《奥林匹克休战宣言》签署仪式，这已成为奥林匹克运动的精神象征。

当前，人类社会面临严峻挑战，世界又站在历史的十字路口。中希双方共同捍卫奥林匹克宪章精神，坚决反对将奥林匹克运动政治化，顺应了谋和平、促合作、求发展的时代大势。

从“更快、更高、更强”到“更快、更高、更强——更团结”，奥林匹克格言的演变深刻阐释了奥林匹克精神的时代特征。2004年雅典奥运会与2008年北京奥运会先后成功举办，中国和希腊以奥运会为纽带建立了密切合作关系。围绕北京冬奥会，中希两国同心续写奥运合作精彩新篇章，为传播奥林匹克精神注入新活力。两国践行“更团结”理念，在奥林匹克精神指引下，共同弘扬和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值，为国际社会战胜疫情、推动世界经济复苏贡献了古老文明的智慧。

今年是中国共产党成立100周年，也是希腊独立战争胜利200周年。在这个值得纪念和庆贺的重要年份，奥运合作成为中希深化全面战略伙伴关系的重要契机。两国相互理解和支持彼此核心利益和重大关切，为国际社会树立了友好互信典范。两国深化共建“一带一路”和中国—中东欧国家合作框架内合作，为国际社会树立了互利共赢典范。两国成功举办2021“中国希腊文化和旅游年”，为国际社会树立了文明互鉴样板，为促进世界和平与发展凝聚了新的共识和力量。

北京冬奥会即将进入百日倒计时的冲刺阶段，中国有能力也有信心为世界奉献一届精彩、非凡、卓越的奥运盛会。奥林匹克精神将照亮人类更加美好的未来！

（作者为中国驻希腊大使）

《 人民日报 》（ 2021年10月20日 03 版）

(责编：徐祥丽、崔越)