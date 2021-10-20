本报雅典10月19日电 （记者韩硕）10月19日，北京冬奥会火种在希腊首都雅典的帕纳辛奈科体育场，正式由希腊奥委会交接给北京冬奥组委。希腊副总理帕纳约蒂斯·比克拉梅诺斯、希腊奥委会主席斯皮罗斯·卡普拉洛斯与北京冬奥组委特别代表——北京冬奥组委副主席于再清共同出席了交接仪式。

仪式从当地时间中午12时许开始。按照惯例，先升旗并奏响奥林匹克会歌、中国以及希腊国歌。随后，扮演最高女祭司的希腊女演员手持橄榄枝引领着其他女祭司走进体育场。然后火炬手入场。火炬在体育场内进行了3棒传递，担任第二棒火炬手的是中国前女子自由式滑雪空中技巧运动员李妮娜。

卡普拉洛斯在致辞中表示，中国与希腊有着数千年的历史和密切的联系。奥运火种不仅将传递和平与友谊，同时还将带去希腊对中国的尊重以及美好祝愿。

于再清表示：“2008年3月30日，我们在这里接过北京奥运会的火种，并与全世界人民一道，举办了一届无与伦比的奥运会。13年来，我们大力弘扬奥林匹克精神，积极推广奥林匹克文化，传播奥林匹克知识，中国奥林匹克运动实现了极大发展。此刻，我们又将接过北京冬奥会的火种。承载着奥林匹克精神的火种，将再次在长城内外展示传递，在中国大地上绽放和平和友谊的光芒！”

致辞结束后，最高女祭司再次点燃火炬并将火炬交给卡普拉洛斯，后者再将火炬移交给于再清，标志着火种交接仪式顺利完成。

按照计划，北京冬奥会火种将保存在火种灯中，由北京冬奥组委代表团带回中国。

《 人民日报 》（ 2021年10月20日 03 版）

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