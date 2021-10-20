新华社北京10月19日电（记者张汨汨）国防部新闻发言人谭克非19日就美核潜艇碰撞事故答记者问。

有记者问，据报道，美国海军“康涅狄格”号潜艇近日在南海海域潜航时撞到不明物体，造成一定程度的损坏和部分人员受伤。请问中方对此有何评论？

谭克非答：中方对此次事件表示严重关切，要求美方作出澄清。美方作为当事方，有责任有义务详细说明事件有关情况。

长期以来，美军打着“航行和飞越自由”的旗号，频繁派遣航母、战略轰炸机、核潜艇等先进武器平台在南海炫耀武力、兴风作浪，严重威胁地区国家安全，加剧地区紧张局势，这也是此次事件的根源所在、危害所在。我们同时认为，美方的上述行为势必影响南海海域的航行安全，引发南海沿岸国家的严重关切和不安，对地区和平稳定构成严重威胁和重大风险。从根源上说，美方应停止对中国南海岛礁邻近海空域抵近侦察和针对中国的军力部署，停止在南海搞所谓“航行自由行动”。

我们注意到，美国军方此次刻意拖延和隐瞒了事故详情，10月2日发生碰撞事故后，时隔5天才发表一份语焉不详的简短声明，这种不负责任、遮遮掩掩的做法，缺乏透明度，极易引发误解误判，中国及南海周边国家不得不质疑事件的真相和美方意图。

此次事件还表明，美英澳近期建立三边安全伙伴关系开展核潜艇合作，使得澳大利亚这样的无核国家获得可用于制造核武器的核材料，将使武器级高浓铀脱离必要监管，带来巨大的核扩散风险，严重违反《不扩散核武器条约》精神，冲击国际核不扩散体系，诱发军备竞赛，破坏东南亚无核区建设，发生核事故的概率也会大幅上升，给地区和平安全带来严峻挑战。

中方要求美方认真对待各方关切，采取负责任态度，尽快对此次事件作出详尽说明，给国际社会和地区国家一个满意的交代。

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