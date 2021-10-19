人民网记者 艾雯

“仁”，《说文解字》释义：“亲也”。

“仁义礼智信”是贯穿几千年来中华文明的伦理纲常，是中国人凝刻在血液里的行为涵养。孔子曰：“仁者爱人”。孟子曰：“君子以仁存心，以礼存心”。 而“仁”作为五常之首，是儒家思想的核心，更是中华民族自古以来的价值追求。

这个十月，在多民族文化融合、人与自然和谐共生的青海西宁，一场文化交流盛会圆满举办。来自德国、哈萨克斯坦、阿根廷、印度、日本、叙利亚、法国、津巴布韦、刚果（布）、美国的外籍友人通过跨越山海来到中国大地上的所见所闻，所思所感，讲述在他们眼中，什么是“仁”。几天相处下来，不同肤色、文化、职业的友人们以汉字为媒，以大赛会友，一起领略大美西宁的自然、人文风光，结下深厚友谊，成就一番文明互鉴的佳话，续写了又一段以“仁”为契机的“汉字缘”。

由中国人民对外友好协会主办、西宁市人民政府和人民网承办的“汉字缘”2021国际故事大会自5月17日全球启动以来，历经初赛、复赛、决赛层层角逐，通过线上答题，视频风采展示，网络海选投票等环节，吸引了海内外50多个国家3000余名外籍友人踊跃参与。最终选拔出的10名选手相聚青海西宁，决赛以“仁”为题，评委根据选手临场发挥现场打分，评选出本次大赛特、一、二、三等奖。

“中国人，善待别人，他们说是理所应当；帮助别人，他们说是举手之劳”

杨靖（津巴布韦） 人民网 彭昱凯摄

“我遇到的中国老师对留学生总是春风化雨、一视同仁，同学们对我这个非洲男孩，总是欣然相助、宽仁大度。”来自津巴布韦的杨靖说。三年前他不远万里来到江苏大学求学，从一句中文讲不出，一个汉字不认识，到被中国文化折服，拜入世界级“非遗”——古琴梅庵派传承人门下，感受琴瑟和鸣，天人合一的礼乐境界。在研学古琴过程中，伴随古朴优雅的琴音，他感受到中国古人“仁者乐山”的审美情怀，“讲仁爱、尚和合”的中国哲思渐渐融入进这个非洲小伙的文化中。

2020年新冠疫情暴发，作为一名医学专业留学生，他亲眼目睹江苏大学医学专业学生，自己平日里朝夕相处的同窗们，当仁不让，星夜驰援奔赴多地开展核酸检测。透过厚厚的防护服，他们被汗渍浸泡的额头，脸上一道道被防护面罩压出坑儿的深红印记，顾不上吃喝倒地瘫坐的身影……这些都让杨靖看在眼里，撼动在心。医者仁心仁术、救死扶伤、生命至上、人人平等至此镌刻在他心底。

“仁” 是什么？“‘仁’是中国人的品质，善待别人，他们说是‘理所应当’；帮助别人，他们说是‘举手之劳’。”三年多来，已融入中国的医学专业留学生杨靖有感而发。

“他们用自己的碗喂幼牦牛，这里没有垃圾和捕猎，是真正的低碳生活”

艾杰（美国） 人民网 彭昱凯摄

青海师范大学留学生艾杰来自美国俄勒冈州，在美国西北部森林长大的他，来到西宁学习汉语之余，最喜欢和朋友登上海拔四千多米的高原牧区近距离亲近自然，户外搭帐篷与当地牧民一起生活。朋友告诉他，高海拔植物的营养价值非常高，无污染，到处都是药草非常适合放牧。在这里，他看到牧民不使用任何类型的汽油取暖，交通工具是马，并尽可能用木制工具。水是极宝贵的，他们绝不会将有害物质放入其中，以免污染世代所依赖的河流。

放牧时，艾杰被眼前的一幕幕震撼：白天牧民会用自己碗里的食物喂幼牦牛，对着牦牛说话、唱歌，就好像动物能听懂人类语言一样；到了晚上，牧民仅带着手电筒就只身外出吓唬野狼只为保护牦牛群；当暴风雨突袭，帐篷被巨大的力量差点掀开时，当地朋友不顾安危，甚至来不及多穿一件衣服，冒雨冲向牛群检查，确保动物没有受到伤害。通过一段时间相处，渐渐地，艾杰发现牦牛们似乎也明白了主人的关爱，“他们会对主人眨眼睛，温顺地待在主人身旁听他们讲故事。”艾杰回忆道。

“‘仁’是人与自然的和谐共处。我很高兴青海的野生环境得到了好的保护和照顾。近几年，在草原上经常看到藏羚羊、野鹿、狼、狐狸，野驴和各种鸟类。这里没有垃圾，没有捕猎，是真正的低碳生活。”艾杰如是说。

“中国的五仁月饼有阿拉伯风味，我家周边‘仁’字随处可见”

马丽（叙利亚） 人民网 彭昱凯摄

叙利亚的马丽2007年随家人来到中国，多年后回忆起年幼在广东生活的那段经历，最令她难忘的莫过于每逢中国传统节日中秋佳节，入乡随俗必吃的“五仁”月饼，竟和自己祖国叙利亚一种阿拉伯风味的酥饼口感很像。这让年幼便身处异国他乡的小马丽倍感温暖，也是从那一刻起，她发现中国和叙利亚两个国家的文化竟也有着相通之处。

如今，马丽随家人在江苏小城丹阳安居乐业。在这里，“仁”字无所不在。“我们的周边有仁里桥、仁里庄；邻居朋友有叫李仁平、 张兴仁的；更有一家兄弟三个叫仁本、仁和、仁义的；药店也有叫仁慈店、仁济店、仁安店的。”马丽笑着介绍说。汉字中的“仁”，对在中国生活多年的马丽而言已经是耳濡目染，耳熟能详。“季子挂剑”、“麦舟相赠”、“岳贡世好”，这些古往今来发生在丹阳重情重义的中国故事她也能娓娓道来。

“‘仁’字带来了国泰民安，山河平安；‘仁’是美美与共，温暖我心。”这位来自叙利亚的姑娘马丽动情地说。

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