参展画作。人民网记者 任彦摄

人民网布鲁塞尔10月18日电 （记者任彦）为庆祝中比建交50周年，主题为“当蓝精灵遇到孙悟空”的儿童画展10月17日在比利时拉卢维耶市拉开帷幕。

200幅参展画作出自中国40个城市的200名小朋友之手，他们用稚嫩的笔触和丰富的想象力描绘出中比两国友好合作的美好图景，童趣盎然，令人感动。现场不少观众一边欣赏画作，一边用手机拍摄留念。

该展览由拉卢维耶市政府主办，比利时维他命文化传媒承办。拉卢维耶尔市文化教育参事弗朗索瓦·吉奥特在开幕式上表示，在比中建交50周年之际举办这样的活动非常有意义，希望该展览能推动比中两国小朋友之间的艺术交流。

中国驻比利时大使夫人杨青参赞在视频贺辞中表示，孩子们用纯粹的艺术视角、超凡的创造力和想象力，很好地提炼了两国的文化元素。他们用诚挚的感情庆祝中国和比利时建交五十周年。两国儿童将成为两国间未来的友谊使者，共创美好明天。

据悉，展览持续到10月23日。其间拉卢维耶尔市政府将组织当地10多所中小学的师生观展，还会在现场安排丰富多彩的绘画活动。

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