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第二届“中国电影周”活动在伊朗开幕

2021年10月17日23:38 | 来源：新华网
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新华社德黑兰10月17日电（记者高文成 王守宝）第二届“中国电影周”活动16日晚在伊朗首都德黑兰开幕，伊朗各界友好人士和部分国家驻伊使节等近百人出席。

本届“中国电影周”活动由中国驻伊朗大使馆与伊朗电影艺术与体验组织共同举办，开幕式上展映了张艺谋导演作品《影》。

据活动主办方介绍，本届电影周将采用线上线下相结合的方式，持续至22日。在此期间，伊朗艺术家之家及主流电影网站将展映《归来》《莫尔道嘎》《百鸟朝凤》等7部优秀中国影片。电影周框架下还增设了“中伊电影大师工作坊”活动，邀请两国知名导演、影评人等电影从业人士进行一对一交流，畅谈艺术心得。

中国驻伊朗大使馆临时代办付莉华在开幕式致辞中说，中伊两大古老文明交流互鉴促进了世界文明的繁荣与发展，中方愿以两国建交50周年为契机，以电影交流为媒介，促进文明交流和民心相通。

伊朗电影艺术与体验组织总干事贾法尔·萨内·穆卡达姆致辞说，电影周活动将增进伊朗人民对中国电影艺术的了解，使伊中文化交往更加密切。

(责编：杨光宇、胡永秋)

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