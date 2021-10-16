新华社北京10月16日电（记者叶昊鸣、许可）第二届联合国全球可持续交通大会16日在北京落下帷幕，此次大会的成果文件《北京宣言》在当日通过大会官网发布。

宣言介绍了可持续交通的重要性，阐述了加快向可持续交通转型是推动构建人类命运共同体的重要途径，提出了恰当采用新兴技术是解决诸多挑战的关键，鼓励各国开展国际合作、能力建设和知识交流，推进技术发展和创新，推动可持续交通运输系统和基础设施向农村及偏远地区、特殊处境国家延伸，加强全球道路交通安全，提高抗风险能力和疫情防控应急处置能力。下一步，各方可考虑吸取新冠肺炎疫情经验教训，将可持续交通目标纳入国家发展规划，吸纳各方作出的承诺，更好落实联合国2030年可持续发展议程和《巴黎协定》。

宣言中还提出，与会方感谢中国承办本届大会，欢迎其成立中国国际可持续交通创新和知识中心，在可持续交通知识共享、为发展中国家提供能力建设机会方面作出贡献。

中国交通运输部部长李小鹏在闭幕致辞中表示，宣言描绘了全球可持续交通发展的未来愿景，提出了加强交通合作的行动倡议，为联合国2030年可持续发展议程与交通相关的各项目标的落实提供了一个框架。中方愿与各方全面推动“全球发展倡议”尽快落地，继续推进高质量共建“一带一路”，为携手开辟国际发展合作光明前景、推动构建人类命运共同体作出不懈努力。

联合国副秘书长暨大会秘书长刘振民在闭幕式上表示，疫情、气候变化等因素让可持续交通发展转型变得更为紧迫，我们必须加大步伐，不让任何人掉队。联合国将会继续与大家合作，推进实现共同进步。

第二届联合国全球可持续交通大会为期三天，大会采取线上线下相结合的方式，组织了包括全体会议、部长论坛、主题会议、科学技术创新论坛、企业家论坛等14场活动，130余位交通部长、企业家代表、国际组织负责人从民生、绿色发展、安全发展、互联互通、应对疫情和经济复苏等多个领域进行了对话。

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