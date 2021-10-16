交通是中国现代化的开路先锋，是中外互利合作的重要纽带。与世界相交，与时代相通，将自身发展与世界各国发展有机结合，全球共同发展的道路会越走越宽广

“中国将继续高举真正的多边主义旗帜，坚持与世界相交，与时代相通，在实现自身发展的同时，为全球发展作出更大贡献。”10月14日晚，习近平主席以视频方式出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表主旨讲话，就推进全球交通合作阐述重要主张、宣布务实合作举措，为书写基础设施联通、贸易投资畅通、文明交融沟通的新篇章，推动落实联合国2030年可持续发展议程注入重要动力。

交通是经济的脉络和文明的纽带。交通推动经济融通、人文交流，使世界成了紧密相连的“地球村”。可持续交通是可持续发展的重要内容，与联合国2030年可持续发展议程的多项目标直接相关，对应对气候变化、消除贫困、减少环境污染、促进包容性增长具有重要意义。当前，百年变局和世纪疫情叠加，给世界经济发展和民生改善带来严重挑战。第二届联合国全球可持续交通大会以“可持续的交通，可持续的发展”为主题，聚焦实现可持续交通目标的机遇、挑战和解决方案，有助于进一步凝聚全球共识，以可持续交通促进可持续发展。

习近平主席在讲话中指出，坚持开放联动，推进互联互通；坚持共同发展，促进公平普惠；坚持创新驱动，增强发展动能；坚持生态优先，实现绿色低碳；坚持多边主义，完善全球治理。这些重要主张为新形势下推进全球交通合作指明方向。“各国只有开放包容、互联互通，才能相互助力、互利共赢”“各国一起发展才是真发展，大家共同富裕才是真富裕”“要践行共商共建共享的全球治理观，集众智、汇众力，动员全球资源，应对全球挑战，促进全球发展”……这些重要主张与习近平主席不久前提出的全球发展倡议一脉相承，充分展现构建全球发展命运共同体的大国担当。习近平主席宣布，中方将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，这是中国为全球交通发展贡献力量的重要举措。

交通是中国现代化的开路先锋。经过几代人的不懈努力，中国正在从交通大国向交通强国迈进。中国坚持交通先行，建成全球最大的高速铁路网、高速公路网、世界级港口群，航空航海通达全球，综合交通网突破600万公里；中国坚持创新引领，高铁、大飞机等交通装备技术领跑全球，新能源汽车占全球总量一半以上，港珠澳大桥、北京大兴国际机场等超大型交通工程建成投运；中国坚持交通天下，已经成为全球海运连接度最高、货物贸易额最大的经济体。新冠肺炎疫情期间，中欧班列、远洋货轮昼夜穿梭，为保障全球产业链供应链稳定作出重要贡献。15日发行的《交通可持续发展》特种邮票以手绘方式呈现中国可持续交通发展的理念和成就，生动展示了中国交通发展的世界价值。

交通是中外互利合作的重要纽带。中国积极深化与各国在交通领域合作，积极推进全球互联互通，积极参与全球交通治理，加入近120项交通运输领域多边条约。以共建“一带一路”为合作平台，中国与19个国家签署22项国际道路运输便利化协定。在有关国家积极参与和共同努力下，“六廊六路多国多港”的互联互通架构基本形成。中欧班列累计开行超过4万列、通达欧洲23个国家的170多个城市。在世界很多国家，中国企业参与修建的交通基础设施等受到普遍欢迎，充分说明交通合作能够有效增进人民福祉，能够助力世界和平发展。

与世界相交，与时代相通，将自身发展与世界各国发展有机结合，全球共同发展的道路会越走越宽广。在互联互通、互利共赢的人间正道上，中国将继续携手各国，推动落实联合国2030年可持续发展议程，为构建人类命运共同体作出更大贡献。

《 人民日报 》（ 2021年10月16日 03 版）

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