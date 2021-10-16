新华社北京10月15日电 国家主席习近平夫人、联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使彭丽媛15日下午在北京应邀以视频方式出席2021年联合国教科文组织女童和妇女教育奖颁奖仪式并致辞。

彭丽媛首先向来自巴西和莫桑比克的获奖者表示祝贺。彭丽媛表示，2015年中国同联合国教科文组织合作设立女童和妇女教育奖以来，这一奖项持续发挥积极影响力，激励更多人投身女童和妇女教育事业。千千万万名女童和妇女掌握了知识与技能，获得了改变命运、追求梦想的能力和信心，越来越多的人关心和支持女童和妇女教育事业，汇聚起推动全球教育性别平等的强大力量。中国同联合国教科文组织开启第二期女童和妇女教育奖合作是一个新起点，将为女童和妇女教育事业注入新动力。希望国际社会更加关注和支持女童和妇女教育，为实现联合国2030年可持续发展目标作出新的贡献。

彭丽媛强调，当前，新冠肺炎疫情仍在全球蔓延，对女童和妇女教育的负面影响尤其明显。我们需要克服困难，汇聚更多力量，采取精准有效措施，为她们提供公平、有质量的教育。一是全面推动女童和妇女数字教育，充分运用数字技术，共享优质线上教育资源，加大对贫困地区、贫困家庭女童和妇女的教育支持力度，提升她们运用新科技就业和创业的能力，帮助她们在数字时代拥有幸福生活。二是持续加强女童和妇女健康教育，帮助她们及家人提升健康意识和预防各类疾病的能力，全面提升女童和妇女的身心健康水平。

彭丽媛表示，涓涓细流汇成大海，点滴奉献成就大爱。作为联合国教科文组织促进女童和妇女教育特使，我愿同大家携手努力，让更多孩子、更多姐妹拥抱美好未来！

联合国教科文组织总干事阿祖莱在致辞中表示，中国政府支持设立的女童和妇女教育奖播撒希望，为助力妇女儿童实现梦想特别是应对疫情挑战发挥了独特作用。感谢中国政府持续投入并开启第二期女童和妇女教育奖，感谢彭丽媛教授给予的坚定有力支持。

获奖项目机构代表在会上发言，介绍推进女童和妇女教育实践经验和体会。

中国同联合国教科文组织合作设立的女童和妇女教育奖是该组织在促进女童和妇女教育领域的唯一奖项，在宣传推广教育性别平等理念及优秀实践经验、落实性别平等全球优先事项方面发挥重要作用，得到国际社会广泛关注和高度评价。

《 人民日报 》（ 2021年10月16日 03 版）

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