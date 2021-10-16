新华社赫尔辛基10月15日电（记者陈静 徐谦）芬兰15日宣布将从次日起在全国范围内推行使用欧盟数字新冠通行证，即“疫苗护照”。

芬兰政府15日发布新闻稿说，在一些开放时间或参与者数量受限制的活动及场所，包括餐厅、夜总会以及公共活动场所、健身房和其他室内体育设施等，16岁及以上人群可能会被要求出示“疫苗护照”，但使用“疫苗护照”后可免于遵守上述限制。卫生部门官员表示，实行“疫苗护照”或有助于鼓励人们接种疫苗。

“疫苗护照”分为3种：接种欧盟认可的辉瑞、莫德纳、阿斯利康、强生等新冠疫苗的证书，核酸检测阴性证书，感染新冠病毒后康复的证书。

此外，芬兰15日再次决定延长入境管控。入境旅客需要在边境出示“疫苗护照”，没有接种疫苗的旅客将被要求进行两次新冠检测：一次是在入境前，另一次是在抵达芬兰之后的72至120小时内。

芬兰卫生与福利研究所数据显示，15日芬兰新增确诊病例723例，累计确诊149897例。目前，芬兰12岁以上居民中，接种过一剂疫苗的比例约为85%，接种过两剂疫苗的比例约为75%。芬兰社会事务和卫生部14日表示，如果疫苗接种速度不放缓，有望在10月底实现80%的完全接种目标。

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