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欧盟卫生委员提醒防范新冠与流感“双流行”

2021年10月16日15:10 | 来源：新华网
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新华社布鲁塞尔10月15日电 欧盟委员会负责卫生和食品安全事务的委员基里亚基季斯15日说，随着冬季来临，人们可能会面临新冠病毒和季节性流感病毒“双流行”。

基里亚基季斯在一份声明中说，去年此时，欧盟各国普遍推行严格的防疫措施，因而流感病毒感染率很低；今年，很多地区取消了社交限制措施，这容易引发新冠和流感“双流行”，必须确保医疗系统具备足够承压力。

声明说，即便是在新冠疫情出现以前，欧盟每年也会有多达4万人死于和流感相关的疾病。而那些容易感染新冠的人群，同时也是最容易感染流感的人群，比如医护人员、有特殊慢性病的人、老年人和孕妇等。

基里亚基季斯号召人们尽快接种新冠疫苗和流感疫苗，因为接种疫苗仍然是最有效的防范手段。她说，必须提高欧盟的流感疫苗接种率，同时还要尽快缩小不同国家间的新冠疫苗接种差距，以便使抵抗力最弱的人群得到保护。

据欧洲疾病预防与控制中心统计，欧盟已有将近四分之三的成年人完整接种了新冠疫苗，但是国与国之间差别很大。葡萄牙、爱尔兰等国的成年人完整接种率超过90%，而罗马尼亚、保加利亚等国却不足40%。基里亚基季斯在声明中说，欧盟国家间流感疫苗接种率也不平衡，有些国家70%的老年人接种了流感疫苗，有些国家还不到10%。

(责编：艾雯、燕勐)

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