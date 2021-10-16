新华社北京10月15日电 （记者温馨）针对津巴布韦媒体关于美方企图收买记者抹黑中国的报道，外交部发言人赵立坚15日说，奉劝美方少说假话，真正为非洲经济复苏和发展发挥建设性作用。

当日例行记者会上，有记者问：津巴布韦媒体近日称，美国政府通过其驻津使馆资助相关机构举办研讨会等形式，以每篇文章1000美元的价格收买私营媒体记者，指使其发表有关在津中资企业投资的负面报道。中方对此有何评论？

赵立坚说，在津巴布韦，1000美元，可以资助一名贫困学生，可以帮助津方购买100剂新冠疫苗，但美国政府如媒体所说，用它来雇佣“水军”大肆造谣，这件事性质就很恶劣了。

“长期以来，美方为抹黑中国、破坏中非关系，可谓无所不用其极，甚至不惜花钱收买谎言。”赵立坚强调，上述报道充分表明，包括广大非洲国家在内的国际社会，对美方大肆散布虚假信息有着清醒认识，对美方造谣污蔑手段之卑劣、底线之低下深恶痛绝。

他说，中国同津巴布韦长期友好。中国企业对津投资为促进津经济复苏发展、改善民生发挥了积极作用。中津务实合作给双方民众带来实实在在的好处。反观美国，不仅长期对津巴布韦施加非法制裁，还把资金用在收买媒体、罗织涉华负面消息上。

“不比不知道，一比吓一跳。我们奉劝美方，为包括津巴布韦在内的非洲国家民众多办些实事、好事，少说些空话、假话，真正为非洲经济复苏和发展发挥建设性作用。”赵立坚说。

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