本报记者 高 乔

据日本共同社近日报道，日本防卫相岸信夫发布消息称，正在进行航母化改装的日本海上自卫队战舰“出云”号，近日在四国海域与美国海军陆战队F-35B隐形战机进行起降试验，以确认日本引进的F-35B战机可以在该战舰上起降。这是日本在1945年太平洋战争后，时隔75年，第一次在战舰上起降固定翼战斗机。日本此举引发国际社会的关切和担忧。分析人士认为，日本此次试验是其军事力量扩张的一个重要节点，日本能否坚持走和平主义路线、坚守“专守防卫”原则，还有待观察。

“准航母”飞起战斗机

“这次试验将开启日本海上自卫队的新纪元。”美国“动力”网站“战区”频道报道称，日本从军舰上起降固定翼战斗机已经中断很长时间了——上一次这样的行动是在1945年太平洋战争中。执行此次起降任务的是美国海军陆战队242攻击战斗机中队的两架F-35B。这支部队于2020年10月在日本山口县岩口市海军陆战队航空站开始换装该战机。日本海上自卫队长期以来一直野心勃勃，计划将其两艘2.4万吨的直升机母舰用于固定翼飞机作战。第二次世界大战后的大部分时间里，日本宪法排除了建造真正航母的可能性。然而，不久之后，日本将拥有自己的固定翼舰载机，这将彻底改变日本海上自卫队在亚太地区及以外地区的能力。

“出云”号护卫舰是日本二战后建造的最新、最大的直升机搭载型22DDH护卫舰，全长248米，宽38米，标准排水量为1.95万吨，拥有舰首至舰尾全通甲板，外观与航空母舰相仿，可同时起降5架直升机，最多可搭载14架直升机，于2015年起正式服役。日本军事专家山田朗认为，“出云”号搭载F-35B战机航行，就已经变成了航母，它已背离“专守防卫”原则，具备了对外攻击能力。

释放增强军力信号

据日本《朝日新闻》报道，日本政府已在2018年底通过的新版防卫计划大纲等处，明确将“出云”号护卫舰视为“事实上的航空母舰”，将搭载可垂直起降的战机。在2021年6月底前，日本已针对“出云”号进行甲板耐热性提升改装，这次F-35B战机起降试验是用于验证甲板的实际耐热性。

“在当前复杂的国际形势下，日本‘出云’号战舰进行F-35B隐形战机起降试验，向国际社会传递一个明显信号：日本正在继续增强自身防卫力量。”中国社会科学院日本研究所研究员张勇接受本报记者采访时指出，自安倍晋三内阁第二次制定出台日本国家安全战略以来，日本通过新安保法，解禁集体自卫权，扩大日本自卫队海外军事活动，持续增加防卫预算，频繁购买、改造军事装备，已采取系列举措突破二战后军力发展限制的禁区。从日本近年来不断推出有效强军的系列举措来看，此次行动是日本军力发展的一个重要节点，日本能否像其宣称的那样走和平主义路线、坚守和平宪法“专守防卫”原则有待观察，但日本不断加强本国军事力量的种种行为，无疑对地区安全局势造成挑战，引发周边国家及国际社会的关切和担忧。

日美同盟更加紧密

日本《读卖新闻》报道称，根据日本政府中期防卫能力发展计划，到2023年，日本将引进18架F-35B战机，并从2024年开始投入使用。日本目前还没有F-35B战机。为此，日本计划利用驻日美军部署在山口县岩国市的美国海军陆战队的F-35B战机进行起降训练，并对翻新后的耐热甲板等进行测试。随着逐渐掌握美军的F-35B操作技术，今后日本自卫队的F-35B战机也有可能在美国舰船上起降。

“日本近年来从美国采购大量战机，并对‘出云’号等军舰进行航母化改造，体现了日美两国在加强军事同盟力量上的相互协作。”张勇分析，从日本方面看，日本一直希望成为美国在东亚最主要的“战略胁从”，并充分利用日美同盟实现本国有效强军的目的，从而实现经济、政治、军事层面的综合发展。从美国方面看，美国将日本作为东亚最重要的战略支点，随着美国相对实力的衰落，美国更加希望有效借助日本力量，加强美国对东亚地区形势的把控能力。目前，日美两国基本达成“实质性增强日美同盟”的共识，即增强日本在日美同盟中的实力比重和合作空间。日本有效强军得以推行，背后有美国的身影，是日美两国基于各自利益诉求、相互驱动的结果。

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