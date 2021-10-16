海外网 张子旭

意大利女子瑞丽在2021年世界互联网大会上发言。

韩海丹摄

“我立志于讲好中国的故事。呈现一个可信、可爱、可敬的真实中国。”在2021年世界互联网大会上，意大利女子瑞丽发言时说。作为一名互联网视频行业从业者，瑞丽在2020年人民日报海外网主办的第二届全球华人生活短视频大赛中获得一等奖，此次她受邀在互联网大会上发言，表达了将继续用视频讲述中国故事的心愿。

“他们只知道世界上有个中国，但不了解真正的中国是什么样的。”瑞丽说，5年前她刚刚来到中国，和她口中的“他们”一样，对中国十分陌生，但随着在中国生活的时间越来越长，瑞丽心中的陌生感也慢慢变成了满心的热爱。“我见过杭州、重庆、沈阳凌晨4时的样子，也尝试了成都最辣美食。我不断地探索，逐渐熟悉了这个庞大而又有趣的中国。”

2020年，新冠肺炎疫情在全球肆虐。当年，瑞丽拍摄发布了她的第一条视频。“我的第一条视频拍的是在疫情下，中国会不会有人在街上不戴口罩。”瑞丽说，“事实是在中国没有一个人不戴口罩的。这条视频发出后，在海外读者中引起很大反响。要知道在海外，全员戴口罩是一件令人不敢相信的事情。”

第一条视频发布之后，瑞丽发现，很多外国人依然对她熟悉和热爱的中国充满陌生与误解，这也坚定了她讲好中国故事的决心。2020年，瑞丽参加了由人民日报海外网主办的第二届全球华人生活短视频大赛，在她的作品《给自己的一封信》中，她细数对中国从陌生到热爱的心路历程，感谢自己当初选择来中国的决定，这条视频获得大赛一等奖。回忆起获奖经历，瑞丽表示：“本来觉得自己的视频只是拍着玩的，得奖之后发现原来我们的视频可以得到认可。这让我更加有信心坚持走这条路。”

从2020年到2021年，瑞丽在拍摄视频的同时，也见证了中国在新冠肺炎疫情防控上的卓越成就，以及中国经济的复苏。“对于一个有着14亿人口的大国来说，这不可思议的变化中包含了太多人的努力。”瑞丽感慨道。

现在，瑞丽与丈夫路卡共同经营着他们的账号“路卡和瑞丽”，讲述着各种他们与中国的故事。“所有对我的鼓励和支持也是让我撸起袖子加油干的动力。”瑞丽说，“我也许做不了什么大事，但我会利用互联网说好我和中国的故事。”

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