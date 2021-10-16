新华社柏林10月15日电（记者张远）德国联邦选举委员会15日公布上月举行的联邦议院选举的正式结果，社会民主党（社民党）获得25.7%的选票，成为联邦议院第一大党。

最终计票结果显示，现任总理默克尔所在的联盟党得票率24.1%，绿党得票率14.8%，自由民主党（自民党）得票率11.5%，德国选择党得票率10.3%，左翼党得票率4.9%。这一结果与初步计票结果几乎相同。

此外，社民党、绿党和自民党当天发表声明，宣布已达成联合组阁的初步共识。声明说，各党相信可达成一个长远可持续的组阁协定。社民党总理候选人朔尔茨在当天举行的新闻发布会上表示，三党都希望在今年圣诞节前达成协议组成新政府。

据德国媒体报道，社民党、绿党和自民党在气候目标、是否增税、外交政策以及最低工资等议题上相互妥协，为达成组阁协议迈出第一步。德国电视二台公布的民调结果显示，62%的调查对象支持社民党、绿党和自民党联合组阁。

9月26日，德国举行联邦议院选举。德国联邦选举委员会9月27日公布的初步计票结果显示，社民党以微弱优势领先联盟党。此后，德国各政党开始着手组阁谈判。

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