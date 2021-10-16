新华社华盛顿10月15日电（记者邓仙来 徐剑梅）美国白宫15日说，美国将从11月8日起允许完全接种新冠疫苗的外国旅客乘坐国际航班或通过水陆口岸入境。

白宫助理新闻秘书凯文·穆尼奥斯当天在社交媒体上发文说，美国政府有关国际旅行的最新规定将于11月8日开始实施，适用于乘坐国际航班或通过水陆口岸入境的旅客。

据美国媒体报道，白宫将于11月8日前公布符合入境接种要求的新冠疫苗种类、未完全接种新冠疫苗者可入境美国的“极少数例外情况”以及其他细节。

报道援引一名未透露姓名官员的话说，美疾病控制和预防中心此前已通知各航空公司，入境美国的航空旅客可接种的新冠疫苗包括美食品和药物管理局批准和授权的疫苗、获得世界卫生组织紧急使用认证的疫苗。预计上述标准也将适用于通过水陆口岸入境美国的外国旅客。

美国旅游协会当天发表声明对此表示欢迎，认为此举对美国旅游业的持续复苏“至关重要”。

白宫9月20日曾宣布，美国政府将于11月初允许完全接种新冠疫苗的外国旅客乘坐国际航班入境，但入境时须出示完全接种疫苗的证明，以及出发前72小时内新冠检测阴性证明。10月12日，美国土安全部宣布，将从11月起允许完全接种新冠疫苗的旅客从加拿大和墨西哥通过水陆口岸入境美国进行探亲、访友或旅游等“非必要活动”，但入境时须出示完全接种疫苗的证明。

美国政府在去年新冠疫情初期开始实施国际旅行限制令，并不断扩大到新的国家和地区。

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