新华社明斯克10月15日电（记者鲁金博）独联体国家元首理事会会议15日以视频方式举行，并就独联体成立30周年发表声明。

声明说，基于共同利益和共同历史，独联体在维护和发展各成员国间的经济、人文和文化历史联系等方面发挥了重要作用。作为一个地区性国家间组织，独联体在政治、经济、人文等领域建立起伙伴关系，使之成为独一无二的对话平台。

声明说，独联体成员国的共同任务是加强该组织在国际舞台上的地位，使其不断向前发展。独联体将立足于成员国利益，根据《联合国宪章》宗旨和原则，在解决国际和地区重大问题时协调立场。独联体将坚定致力于建立公平的多极世界秩序，支持各国在人类共同价值观基础上走多样性发展道路。

声明说，独联体成员国的发展受到一系列外部因素的负面影响，包括世界不稳定、地缘政治和经济竞争加剧、个别国家违背国际法规范实施单边制裁和干涉主权国家内政，以及新冠疫情对世界发展进程的影响等。独联体对不断增加的影响国际安全的因素表示关切，包括无视国际法原则和规范的行为、国际恐怖主义、极端主义、跨境犯罪、毒品种植与走私等。

白俄罗斯总统卢卡申科作为独联体轮值主席国元首主持当天的会议。与会各国元首还就加强生物安全领域合作和移民领域合作、打击洗钱活动等通过一系列声明。

根据会议决定，哈萨克斯坦将担任2022年独联体轮值主席国，下次独联体国家元首理事会会议将于2022年10月在哈首都努尔苏丹举行。

独联体全称独立国家联合体，成立于1991年12月，现有9个正式成员国，包括白俄罗斯、吉尔吉斯斯坦、哈萨克斯坦、俄罗斯等。独联体国家元首理事会是该组织的最高机构，其会议轮流在各成员国举行。

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