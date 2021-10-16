据俄罗斯卫星通讯社报道，俄罗斯两名副总理德米特里·格里戈连科和马拉特·胡斯努林15日访问“南千岛群岛”（日本称“北方四岛”）中的伊图鲁普岛（日称“择捉岛”）。这是岸田文雄本月上旬出任日本首相以来，俄方政要首次登上两国争议岛屿。

按照俄罗斯联邦副总理之间的分工，格里戈连科分管中央联邦管区，胡斯努林分管南部联邦管区，均不分管俄日争议岛屿所在的远东联邦管区。

据日本共同社报道，两名副总理受俄总理米哈伊尔·米舒斯京指示，在伊图鲁普岛最大村落考察将借助政府预算引进新设备的医院和私人水产加工企业。有分析认为，自米舒斯京7月到访以来，俄政要相继视察这一日俄争议岛屿中最大的岛，表明俄方重视开发“南千岛群岛”。

米舒斯京7月在伊图鲁普岛宣布在“南千岛群岛”设立免税特区的构想。俄总统弗拉基米尔·普京9月在第六届东方经济论坛上宣布针对入驻外国企业的免税政策。共同社报道，两名副总理考察伊图鲁普岛可能是为设立免税特区做前期准备。格里戈连科14日说，预期最快2023年1月成立特区。

日本外务大臣茂木敏充15日在记者会上说，这次访问有悖于日本政府对“北方四岛”的一贯立场，日方已向俄方提出抗议。

按照日本媒体的说法，俄罗斯两名副总理同时登上争议岛屿，意在“牵制”日本新首相岸田。

岸田本周早些时候在国会众、参两院答辩时说，日本主权范围包括“北方四岛”，日本政府这一立场没有变化。“四岛归属问题是缔结日俄和平条约的谈判主题……与俄罗斯缔结和平条约的问题不能推给后代。”

俄总统新闻秘书德米特里·佩斯科夫回应，俄方不认同岸田有关“南千岛群岛”的声明，这些岛屿是俄联邦领土。俄外交部发言人玛丽亚·扎哈罗娃说：“如果日方试图把这种最后通牒式声明作为进一步就和平条约问题进行谈判的条件，那么，在我们看来，我们的伙伴是在进一步推迟这一问题解决。”

岸田7日与普京通电话，双方重申继续就和平条约展开谈判。就俄副总理之行是否会影响谈判进程，茂木说：“我们将继续进行谈判。”

俄日争议岛屿在俄罗斯称为伊图鲁普岛、库纳希尔岛、希科坦岛和哈博迈群岛，在日本称为择捉、国后、色丹和齿舞群岛，位于日本北海道以北、俄罗斯堪察加半岛以南即千岛群岛南部，第二次世界大战结束时被苏联占领，苏联解体后由俄罗斯作为继承国实际控制。（胡若愚）（新华社专特稿）

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