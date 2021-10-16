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美国房贷利率再上涨

2021年10月16日09:48 | 来源：新华网
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随着美国住房按揭贷款利率返回3%以上，美国媒体认为，超低房贷利率可能时日无多。

美国房地美公司提供的数据显示，在截至10月14日的一周内，30年期固定利率按揭贷款利率上涨至3.05%，为今年4月以来最高。15年期固定利率按揭贷款利率同期上涨至2.3%。

2020年，美国房贷利率在疫情期间大幅下跌，在2021年初创历史低位，当时30年期固定利率按揭贷款利率为2.65%。这一利率春季上涨，4月达3.18%后下跌，夏季大部分时间低于3%。

美国有线电视新闻网（CNN）14日援引房地美首席经济师萨姆·哈提尔的预测报道，随着通货膨胀压力持续，房贷利率将逐渐上涨。

美国劳工部13日说，由于汽车、食品、汽油和饭店餐饮等成本增加，美国9月消费者价格指数较8月上涨0.4%；9月通货膨胀率同比上升5.4%，是2008年以来的最大增幅。

在房贷利率上涨同时，美国房价持续徘徊在历史高位。

哈提尔说：“鉴于房价快速上涨，一些潜在买家正在观望。房贷利率上涨叠加房价上涨，对潜在买家的支付能力构成更多挑战。”

美国房地产协会网站经济研究部经理乔治·拉齐乌说，对首次买房人而言，融资成本仍具吸引力，“10月前半月可售房屋数量多于过热的上半年，致使房价涨幅放缓”。

美国抵押银行家协会一项调查结果显示，房主再融资的比例上周减少。

抵押银行家协会负责经济和行业预测的副会长乔尔·卡恩说：“随着利率走高和利率对借款人吸引力下降，我们继续预测再融资行为将减少。”（卜晓明）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

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