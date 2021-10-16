人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>国际

“猪满为患” 英国急从境外招屠夫

2021年10月16日09:45 | 来源：新华网
小字号

英国政府14日宣布，将发放800份为期六个月的应急签证，从境外招募屠夫，帮助国内肉类加工商提高生猪屠宰量，缓解用工荒导致的“猪满为患”状况。

“近几个月来，生猪加工行业面临独特的压力，”英国环境、食品与乡村事务大臣乔治·尤斯蒂斯告诉记者：“我们将依照‘季节性工人’计划，允许屠宰场和肉类加工厂处理生猪的屠夫临时入境，最长停留6个月。”

全国猪肉生产商协会说，英国“脱欧”加上新冠疫情导致欧洲工人流失，全国积压的待宰生猪约12万头。一些养猪场“猪满为患”，担心违反限制养殖密度的法律，不得不宰杀越长越肥的猪。

尤斯蒂斯说，“清空”国内目前积压的待宰生猪大约需要从境外招募大约800名屠夫。他认为，临时签证有助于解决问题，但并非长久之计，企业应加强国内工人培训，而不是依赖境外劳动力。

全国农民联合会副会长汤姆·布拉德肖认为，政府应对措施“正确”，眼下让国外屠夫尽快来英国，至关重要。

英国多个行业严重缺乏劳动力。由于卡车司机不够，英国各大城市加油站燃油售罄；超市部分货架上空空如也，却无法补货。

英国政府上月宣布，将在10月以发放3个月期签证的方式引进大约5000名卡车司机，为家禽行业工人额外发放5500份签证，以缓解“用工荒”。

美联社分析，英国面临劳动力缺乏和供应链问题，部分原因在于新冠疫情以及英国“脱欧”。欧盟公民无需签证即可在英国生活与工作的日子一去不返。

然而，英国政府把“用工荒”更多地归咎于疫情、而非“脱欧”。尤斯蒂斯说，生猪加工行业工人流失，“因为许多欧洲工人在疫情间离开，与‘脱欧’无关”。（陈丹）（新华社专特稿）

(责编：艾雯、燕勐)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部