美国多名官员14日披露，约瑟夫·拜登政府虽然不情愿，但仍着手准备在下月中旬恢复前任总统唐纳德·特朗普执政期间实施的“留在墨西哥”避难申请政策。

美国国土安全部在一份声明中说，正在与墨西哥政府讨论“何时以及如何重新执行《移民保护协议》”。

《移民保护协议》常被称作“留在墨西哥”政策，由特朗普政府2019年1月开始执行，要求来自中美洲、试图寻求美国庇护的移民停留在墨西哥边境城市，等待美国法院审理庇护申请。

拜登政府6月发布备忘录，宣布终结“留在墨西哥”政策，但得克萨斯州一名联邦法官8月裁定恢复协定。拜登政府请求最高法院阻止这一裁定，遭驳回。

一名不愿公开姓名的国土安全部官员告诉路透社记者，拜登领导的民主党政府一直“不想”恢复“留在墨西哥”政策，迫于法院裁定而这么做。拜登政府已着手在美墨边境筹备设立进行庇护申请听证的法庭，一些法庭设在帐篷中。

按照政府官员的说法，恢复“留在墨西哥”政策的时间取决于墨方是否同意接收这项政策覆盖的移民。墨西哥外交部14日在一份声明中说，已向美国官员就《移民保护协议》表达“一些担忧”，尤其是涉及正当程序、法律援助、移民安全等。

美国国土安全部数据显示，大约6.8万名移民按照“留在墨西哥”政策返回墨西哥。他们要在边境地区等待数月甚至数年，还可能受到绑架、性侵等威胁。

拜登政府上台以来寻求改变特朗普政府时期强硬的移民政策，承诺以更人道的方式应对边境问题。近几个月，试图从南部跨境入美的移民数量达到20年来最高水平。（陈丹）（新华社专特稿）

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