本报莫斯科10月15日电 （记者张光政）10月13日，中国驻俄罗斯大使馆与新疆维吾尔自治区人民政府共同举办“新疆是个好地方”视频交流会。

新疆维吾尔自治区人民政府副主席芒力克·斯依提在介绍近年来新疆稳定发展有关情况时指出，在党中央坚强领导下，新疆社会大局持续稳定向好，经济实现高质量发展，脱贫攻坚取得全面胜利，人民生活明显改善，民族团结更加巩固。“中国有句俗语‘百闻不如一见’。我们热烈欢迎大家多到新疆走一走、看一看，见证完全不同于美国和西方一些国家反华势力所刻画的新疆。”

中国驻俄罗斯大使张汉晖表示，近年来，境外反华势力出于政治目的，罔顾新疆繁荣稳定的事实，疯狂歪曲抹黑新疆，妄图利用新疆来分裂中国、阻碍中国的发展进步。我们坚决反对任何反华势力散播“政治病毒”，坚决反对推行“双重标准”，坚决反对干涉别国内政。张汉晖说，在涉疆问题上，俄罗斯政府和社会各界都坚定地站在正义一方，对中方给予有力支持。新疆同俄罗斯的地方交流与合作也十分密切。相信在两国政府关心和推动下，新疆同俄罗斯地方合作将获得更大发展，取得更多实际成果。

俄中议员友好小组主席谢尔盖·加夫里洛夫表示，此次视频交流会有助于俄各界进一步了解新疆民族宗教政策、社会经济发展情况。在中国共产党领导下，新疆取得巨大发展成就，文化和宗教得到保护，人民安居乐业，新疆同周边国家的地方交流日益密切，合作潜力很大。

视频交流会上播放了短片《新疆是个好地方》，7名新疆基层民众代表结合自身经历讲述了新疆各族人民日子越过越好的故事，俄方嘉宾分享了同新疆各族人民友好交往的切身感受。

新疆维吾尔自治区相关负责人就新疆经济社会及人权发展情况、美西方抹黑新疆言论、新疆对外开放和交往等回答了与会嘉宾和媒体的提问。

《 人民日报 》（ 2021年10月16日 03 版）

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