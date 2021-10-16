本报北京10月15日电 （记者李潇）国务院新闻办公室15日上午在京举办“纪念《中国的人权状况》白皮书发表30周年座谈会”。中央和国家机关有关部门负责同志、基层单位代表、专家学者等共70余人参加会议。

中宣部副部长蒋建国在座谈会上指出，《中国的人权状况》白皮书发表是我国人权宣传和理论研究的重大突破，是中国人权事业发展的重要里程碑，为高举人权旗帜、占领国际人权道义制高点作出了历史性贡献。中国共产党成立100年来创造了尊重和保障人权的伟大奇迹，成功走出了一条中国特色的人权发展道路，丰富发展了人权文明多样性。我们要继续深入学习宣传阐释习近平总书记关于新时代人权的重要论述，坚持以人民为中心的发展理念，提升人权保障水平，推动中国人权事业在更高起点、更高层次上不断深入发展。

全国人大常委会法工委副主任李宁说，我国人权保障法治化水平不断迈上新台阶。党的十八大以来，人民当家作主制度体系不断完善，各项人权保障立法工作不断加强，在经济、社会和文化权利立法，人权司法保障立法和特定群体权益立法等领域取得历史性成就。

外交部人权事务特别代表李笑梅表示，走中国特色人权发展道路，是中国对世界各国人权发展的最大启示。我国坚决捍卫国家利益形象，切实履行国际人权义务，广泛开展人权交流合作，积极参与国际人权治理，推动构建人类命运共同体，中国特色大国外交在人权领域取得丰硕成果。

国家卫生健康委副主任于学军认为，“人民至上、生命至上”是中国人权理念的生动诠释。在抗击新冠肺炎疫情的斗争中，我国不仅切实保障了本国人民的生命权健康权，也为全球健康事业的发展和人权的保障作出了卓越贡献。

国家乡村振兴局政策法规司司长陈洪波介绍，中国在减贫事业上取得的巨大成就，是把生存权和发展权作为首要基本人权这一中国特色人权观的集中体现。全面推进乡村振兴，必将助推各项人权更好实现，不断增强人民的获得感、幸福感、安全感。

中国残联副理事长相自成表示，党的十八大以来，以习近平同志为核心的党中央对残疾人格外关心和关注，残疾人事业纳入了国家经济社会发展总体规划，残疾人权益保障纳入了国家人权行动计划，残疾人事业发展和残疾人权益保障水平得到很大提升。

内蒙古自治区兴安盟科右中旗党委副书记、代旗长王海英在发言中称，科右中旗聚焦人权保障，制定“吃生态饭、做牛文章、念文旅经”的发展思路，如期打赢脱贫攻坚战，有效衔接乡村振兴发展，推动群众生活得到切实改善，充分保障人民生存权和发展权。

中国人权研究会副会长李君如说，《中国的人权状况》白皮书发表以来的30年，是中国人权理论研究和话语体系建设取得历史性进展的30年，中国在人权思想认识、理论建构、道路探索等方面实现重要突破和进展。

在下午举办的学术研讨会上，近50位人权领域专家学者围绕人权白皮书发表的理论意义、话语建构等议题进行了深入研讨。

《 人民日报 》（ 2021年10月16日 03 版）

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