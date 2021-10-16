新华社北京10月15日电 10月15日，国务委员兼外长王毅同伊朗外长阿卜杜拉希扬通电话。

王毅表示，中伊元首8月通话为两国关系未来发展指明方向。无论国际和地区局势如何变化，中方都将为推动中伊全面战略伙伴关系取得更大发展做出努力。中方愿同伊方继续在涉及彼此核心利益和重大关切问题上相互坚定支持，反对单边霸凌行径，捍卫国际公平正义。两国要加强务实合作，稳步打造合作成果。同时也要继续加强抗疫合作，直至最终战胜疫情。中方也愿同伊方在地区和国际事务中加强协调合作。

王毅说，中方理解伊方在伊核问题上维护国家利益的正当立场，支持重启全面协议恢复履约谈判，愿与伊朗及各方一道，推动谈判朝着有利于地区和平与稳定的方向发展。

王毅表示，阿富汗邻国外长会首次会议十分及时和必要，已经得到有关各方的欢迎和重视。中方支持伊朗方面主办第二次会议，希保持阿邻国外长会业已形成的良好势头，充分发挥邻国优势，突出邻国特色，为阿富汗实现长治久安贡献邻国力量。同时，阿富汗邻国外长会也要同其他各类涉阿多边机制加强沟通协调，形成更大合力。

阿卜杜拉希扬表示，伊中关系是战略性的。伊新政府将认真落实两国元首达成的一系列共识，坚定推进伊中全面合作计划。伊方感谢中方大力支持伊抗击疫情，希同中方继续深化抗疫合作。伊方致力于重启伊核全面协议谈判，认为有关各方都应履行自身义务。伊方愿同中方密切配合，共同办好第二次阿富汗邻国外长会。

《 人民日报 》（ 2021年10月16日 03 版）

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