新华社北京10月15日电 综合新华社驻外记者报道：国家主席习近平14日晚以视频方式出席第二届联合国全球可持续交通大会开幕式并发表题为《与世界相交 与时代相通 在可持续发展道路上阔步前行》的主旨讲话。多国政府官员和专家学者高度评价习近平主席的主旨讲话，认为讲话提出的倡议和举措将为推进全球可持续交通事业注入信心和动力，中国将携手国际社会推进全球交通合作，以互联互通实现互利共赢。

老挝国会副主席宋玛·奔舍那说，习近平主席倡导加强南北合作、南南合作，为最不发达国家、内陆发展中国家交通基础设施建设提供更多支持，促进共同繁荣。老挝对这一倡议感受颇深，老挝在同中国的可持续交通方面的合作取得显著成绩。比如老中铁路将为老挝民众、两国交流乃至本地区提供安全便捷的交通方式，同时它还是一条绿色低碳的铁路。

印度尼西亚智库亚洲创新研究中心主席班邦·苏尔约诺表示，对于很多国家来说，难以摆脱贫困的主要原因之一是交通基础设施建设薄弱，特别是偏远地区交通不便，这一问题在岛屿众多的印尼也非常突出。没有便捷的交通，就没有高效的贸易，也就难以消除贫困。在这方面，中国为世界各国树立了榜样。

肯尼亚国际问题研究学者卡文斯·阿德希尔说，可持续交通是人类繁荣和地球健康的基石。正如习近平主席在讲话中所强调，交通是经济的脉络和文明的纽带。第二届联合国全球可持续交通大会的举行正值各国共同应对气候变化和可持续发展挑战的重要历史时刻。习近平主席强调要加快形成绿色低碳交通运输方式，加强绿色基础设施建设，推广新能源、智能化、数字化、轻量化交通装备，鼓励引导绿色出行，让交通更加环保、出行更加低碳，这对发展中国家来说非常重要。

巴基斯坦可持续发展政策研究所负责人阿比德·苏勒里说，习近平主席宣布中方将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，这一中心的建立必将为全球可持续交通的发展提供强大助力。中国具有科研和创新实力，这将有力支撑这一新计划取得成功。

埃及埃中商务理事会副主席穆斯塔法·易卜拉欣表示，近年来，中国在新能源汽车领域实现了跨越式发展，践行了减少碳排放的承诺。习近平主席宣布将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，这表明中国将不断向全世界分享交通领域的先进理念和丰富经验，这将使多方受益，特别是发展中国家。

俄罗斯莫斯科国立大学亚非学院院长阿列克谢·马斯洛夫说，在应对气候变化以及空气污染的道路上，必须推进新能源交通工具的生产。中国将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，表明中国在这一领域正走在最前沿。

塞尔维亚国际政治经济研究所“一带一路”地区研究中心主任卡塔琳娜·扎基奇说，习近平主席在讲话中表示，中国将继续推进高质量共建“一带一路”，加强同各国基础设施互联互通，加快建设绿色丝绸之路和数字丝绸之路。通过这些举措，推动经济发展，促进人员往来，将更好实现全球发展。

尼日利亚中国研究中心主任查尔斯·奥努奈伊朱说，习近平主席提出的倡议与尼日利亚等发展中国家的经济建设和国家发展需求一致。尼日利亚是非洲人口大国，必须大力发展交通，推动实现各方面、各领域互联互通，这样才能推动经济走可持续发展之路。习近平主席的讲话再次表明中国践行人类命运共同体理念，中国为全球可持续发展提供了重要的路线图。

（参与记者：章建华、汪奥娜、黎华玲、李浩、郭骏、李奥、吴丹妮、石中玉、关建武、努尔然）

《 人民日报 》（ 2021年10月16日 03 版）

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