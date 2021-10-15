新华社昆明10月15日电 题：从昆明出发，同心共建美丽的地球家园——写在2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）闭幕之际

新华社记者

金秋时节，硕果飘香。10月15日，全球瞩目的2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）在云南昆明落下帷幕。

来自140多个缔约方及30多个国际机构和组织共计5000余位代表通过线上线下结合方式参加大会。大会通过“昆明宣言”，释放出全力加强生物多样性保护的积极信号，人与自然和谐共生的美好愿景愈加清晰。

“人不负青山，青山定不负人。”从昆明出发，全球生物多样性治理进程全新开启。站在新起点上，国际社会应携手同行，同心共建一个美丽的地球家园。

命运与共、凝聚共识，携手以为天下计

滇池正静静等待老朋友。就在这几天，成群结队的红嘴鸥将从西伯利亚飞越千里来到此地越冬，延续它们与昆明一年一度的约定。

滇池之畔，滇池国际会展中心，一场事关全球的国际性大会刚刚闭幕。谋划未来生物多样性保护蓝图，2020年联合国生物多样性大会聚焦了全世界的目光。

“生物多样性使地球充满生机，也是人类生存和发展的基础。保护生物多样性有助于维护地球家园，促进人类可持续发展。”12日下午，国家主席习近平以视频方式出席《生物多样性公约》第十五次缔约方大会领导人峰会并发表主旨讲话时指出。

这是一次关键时刻的关键会议——

“关键时刻”是与会各方频频提及的一个热词。迄今为止，全球第一个以10年为期的生物多样性保护目标——“爱知目标”设定的20项目标没有一项完全实现。人类正站在保护生物多样性、实现全球可持续发展的十字路口，到了决定未来走向阴霾还是光明的关键时刻。

这是一次特殊形势下的大会——

新冠肺炎疫情阴影笼罩之下，本应于2020年举行的会议，时间经历两次变更，代表出席方式几经调整。直到今年8月，联合国《生物多样性公约》秘书处才最终决定，会议于2021年10月11日至15日和2022年上半年分两阶段在昆明召开。

这是一次凝聚共识、共商未来的大会——

这是联合国首次以生态文明为主题召开全球性会议。5000余位代表通过线上线下结合方式参加大会，共同开启全球生物多样性治理新进程。

“昆明大会以‘生态文明：共建地球生命共同体’为主题，推动制定‘2020年后全球生物多样性框架’，为未来全球生物多样性保护设定目标、明确路径，具有重要意义。”习近平主席指出。

“生态文明是人类文明发展的历史趋势。”世界的聚光灯下，习近平主席指明未来的方向。

中国社科院生态文明研究所所长张永生说，生态文明是本着对全人类负责的态度，从自身实践和传统智慧中找到的人类发展之路。

世界自然基金会总干事兰贝蒂尼说，习近平主席在此次大会上强调生态文明建设的重要理念，向全世界传递了清晰的信息，我们需要发展，但今后的发展不应以影响和损害环境为代价。

习近平生态文明思想不仅指引中国不断开创生态文明的新境界，更将引领世界未来发展，为共建地球生命共同体作出重大贡献。

“让我们携起手来，秉持生态文明理念，站在为子孙后代负责的高度，共同构建地球生命共同体，共同建设清洁美丽的世界！”

从昆明出发，习近平主席的话语通过视频信号传遍全球，中国与世界在此刻同频共振。

“大会再一次证明，保护自然健康单靠某一国的力量是无法实现的，这是一个事关所有国家乃至全人类的事业。”俄罗斯总统普京在视频致辞中说。

从中国和世界共同利益、全人类共同福祉出发，胸怀世界、心系人类进步事业，习近平主席的讲话展现出世界情怀，彰显了中国负责任大国的胸怀与担当。

中国智慧、中国方案，为全球保护生物多样性注入政治推动力

大会开幕式上，《“象”往云南》宣传短片播出，看到人象和谐的画面，与会者脸上绽放出笑意。

网友说：“逛吃逛吃，一路溜达，大象之旅诠释了什么叫共建地球生命共同体。”前段时间，云南大象的北上及返回之旅，吸引了全世界的关注。中国政府和公众一路护象的行动，也得到国际社会的充分肯定。

大会期间，“第一批国家公园名单公布”的消息登上热搜，得到中国公众的广泛“点赞”，人们对越来越多青山绿水的期待正在逐步成为现实。

会场外，滇金丝猴、亚洲象、绿孔雀等野生动物元素的装饰，引得不少嘉宾拍照留念。

会场内，或谈经验、或提建议，线上线下的与会嘉宾纷纷发言。

5天来，大会议程满满——

高级别会议包括领导人峰会及部长级会议，多位国家及国际组织领导人出席峰会。

生态文明论坛共设置7场主题论坛，近2000名代表通过线上、线下方式对话研讨。

5天来，大会成果颇丰——

大会为全球生物多样性治理注入政治推动力，发布了“昆明宣言”，宣布了中国生物多样性新举措等。

率先出资15亿元人民币，成立昆明生物多样性基金；加快构建以国家公园为主体的自然保护地体系，正式设立第一批国家公园；将陆续发布重点领域和行业碳达峰实施方案和一系列支撑保障措施，构建起碳达峰、碳中和“1+N”政策体系等……

共建美丽地球家园，中国不仅善于发现问题、勇于提出问题，更敢于率先作答。与会代表评价，中国发出了保护生物多样性的最强音。

世界自然基金会俄罗斯负责人德米特里·戈尔什科夫说，中国支持发展中国家生物多样性保护事业，这为全世界树立了榜样，希望更多国家为这一基金出资。

中国担当、中国智慧、中国方案，给全球生态环境治理注入信心和动力。

“我宣布‘昆明宣言’通过。”

13日下午，随着COP15主席、生态环境部部长黄润秋手中的会槌落下，这份最初由中国提出、凝聚各方广泛共识的“昆明宣言”在高级别会议上正式通过。

宣言承诺，确保制定、通过和实施一个有效的“2020年后全球生物多样性框架”，以扭转当前生物多样性丧失趋势并确保最迟在2030年使生物多样性走上恢复之路，进而全面实现人与自然和谐共生的2050年愿景。

“宣言提供了一个正确的前进方向。”联合国《生物多样性公约》秘书处执行秘书伊丽莎白·穆雷玛说，更重要的是我们要去落实执行，真正作出改变。

倡议保护生物多样性、共建全球生态文明；

发布碳中和目标下应对气候变化与保护生物多样性的相关宣言；

发表《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》；

……

大会达成的一系列重要成果，反映了与会各方的共识，凝聚着共谋全球生态文明建设、共建地球生命共同体的智慧。

“让COP15的一小步，成为共建地球生命共同体的一大步。”黄润秋说。

加强团结，携手同行，同心共建美丽的地球家园

此刻，云南白马雪山中，滇金丝猴正在林间自由腾跃。69岁的护猴员余建华在密林中守护着这些可爱的“雪山精灵”。

此刻，58岁的王明武还在长江上“漂”着。几十年来，他的“漂”没有改变，但他已从摇船撒网的捕鱼人变成了驾船巡防的护鱼员。

此刻，河北省塞罕坝上秋色正浓，塞罕坝林场的瞭望员紧绷神经，守望着这片林子的安全。

无数中国人正以自己的行动，守护我们可爱的家园。

“世界上有很多不同的语言，却有一个相通的声音叫‘妈妈’……”会场里，纯净稚嫩的童声唱出对地球母亲最深厚的爱。

这首《地球妈妈》，由诺贝尔奖获得者、中国科学院院士杨振宁和妻子翁帆担任英文翻译，歌词饱含深情。

在此次大会上，习近平主席发出号召，构建世界各国共同发展的地球家园。

吉尔吉斯斯坦总统扎帕罗夫表示，只有团结一心，才能共同保护我们赖以生存的地球，保护生物多样性，才能在与自然和谐共处中实现我们所期待的可持续发展。

土耳其总统埃尔多安说，在应对气候变化和环境问题上，无论经济实力、地理位置，所有国家都应负起责任，参与其中。

15日，生态文明论坛闭幕式上，来自科研机构、金融机构、非政府组织、国际组织和媒体的5名代表郑重签名，共同发起倡议，呼吁各方同心协力，抓紧行动，共建万物和谐的美丽世界。

让人欣喜的是，改变正在发生——

距离昆明3000余公里，俄罗斯“豹之乡”国家公园与中国东北虎豹国家公园合作，努力改善野生东北虎豹栖息地生态环境，有力维护了其种群安全，野外种群数量不断增长。

普京在致辞中表示，俄方还计划在2024年前新建至少23个自然保护地，加强稀有动植物的保护，并计划于2022年举办有关保护老虎的国际论坛。

距离昆明5000多公里，巴布亚新几内亚的热带雨林正在不断退化。巴布亚新几内亚总理马拉佩对习近平主席的话深有感触，“巴新需要全球合作伙伴。”这个热带雨林资源丰富的国家，计划逐步取消原木出口，同时开发太阳能、水利和地热能，降低碳排放。

距离昆明8000公里外，非洲萨赫勒地区，中国理念和技术元素已经深度融入非洲“绿色长城”工程建设。法国总统马克龙讲话中提到了这里，他呼吁全球已有的各类基金行动起来，提供资金支持，以可持续的方式保护生物多样性。

大会上，一个数据令人倍感振奋——中国社科院生态文明研究所课题组的一项调查显示，中国公众对生态文明高度认同，约55%的公众认为保护环境会带来新的经济机会，前景会越来越好。

2022年上半年，大会第二阶段会议将在昆明继续举行，共绘未来生物多样性保护的蓝图。第二阶段会议将共商“2020年后全球生物多样性框架”。

“框架”的制定被国际社会寄予厚望。不少与会人士表示对明年会议十分期待，“希望与大家在昆明相见！”

环球同此凉热。越来越多的积极信号，让人看到光明的未来——

第二届联合国全球可持续交通大会正在北京举办，共谋交通领域绿色发展。

再过不久，《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会将在英国举办。

行而不辍，未来可期。

从昆明出发，秉持生态文明理念，携手同行，我们一定能建设一个美丽的地球家园！（记者高敬、伍岳、谢希瑶、熊争艳、庞明广）

(责编：胡永秋、杨光宇)