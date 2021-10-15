人民网大马士革10月15日电 （记者薛丹）2021年9月初，中国第20批赴黎维和建筑工兵分队在完成部署后，展开了年度首个防卫工程施工任务——为加纳营搭建280米的营区标准围栏。经过紧张施工，该工程于近日顺利完工。

据了解，此次搭建的标准围栏主要由Y型支架、围栏、基座3个部分构成，其构筑工程主要有挖掘基坑、植桩、挂网、构筑基底、牵拉刺线、架设蛇腹型铁丝网等6个环节。

因长期高温暴晒、雨水冲刷，加纳营地周边防御设施损毁严重，已基本失去原有防卫功能。受领任务后，分队先后2次勘察施工区域，认真研究施工方案，精准制定施工计划，充分准备装备器材，确保高标准完成任务。

由于任务地点周围都是石头和土包，大型机械车辆无法进入。原有的铁丝网已被杂草和灌木丛覆盖，官兵们每前进一步，只能用修枝剪、锯子和砍刀等工具来开路，每天均需花费大量时间和人力。担任此次任务指挥员的立体建筑连连长陈良航介绍，为提高施工效率，官兵们采取分工分组、定点到人的方式多点位同步展开作业，并充分发挥大家的智慧与力量，解决了许多制约工程进度的矛盾与问题，最终提前10天成功啃下了这块“硬骨头”。

截至目前，该分队在40多个工作日内，已高标准完成了联合国驻黎巴嫩临时部队（联黎司令部）板房修建、靶场清理及2600余米铁丝网架设任务。另外，军民合用的“VA-2道路”排水系统构筑任务目前已经进入攻坚期，预计10月底前完成。

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