人民网联合国10月14日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽14日在安理会也门问题公开会上发言，敦促也门冲突各方立即停火止暴，呼吁对也门各方有影响的国家加大劝和促谈力度，为恢复也门和平秩序发挥积极作用。

耿爽说，近期也门冲突各方敌对行动升级。中方对此深表关切，敦促各方立即停火止暴，尤其是早日结束马里卜战事。中方谴责一切针对平民和民用设施的袭击，敦促各方遵守国际人道法，保护平民，特别是妇女、儿童等弱势群体。

耿爽说，中方支持也门政府在亚丁积极施政。有关各方应充分落实利雅得协议，维护亚丁安全稳定，为政府采取措施改善经济民生创造有利条件。希望也门政府充分利用国际货币基金组织的特别提款权和国际社会的人道援助，努力稳定也门里亚尔币值，降低民众生活成本，保障基础服务。

耿爽强调，缓解也门人道危机是国际社会面临的共同任务。中方欢迎上个月举行的也门人道危机高级别视频认捐会，希望捐款国尽快拨付认捐金额，维持联合国在也门的人道救援项目。国际社会向也门提供了大量人道物资，也门各方应保障人道准入，将人道物资送到有需要的民众手中。各方还应维持各港口运转，确保食品、石油等商品进口渠道畅通，满足民众基本需求。

耿爽表示，格伦德贝里特使上任以来同也门各方积极接触，访问多个地区国家，展现出积极务实姿态，中方对此表示赞赏。中方鼓励特使继续同各方深入探讨，推动也门政府与胡塞武装开展对话，适时提出和平进程路线图，为也门问题的解决注入动力。中方呼吁各方无条件接待特使访问，以坦诚、建设性的态度同特使交换意见，为找到兼顾各方关切的政治解决方案共同努力。解决也门问题离不开地区国家的协调合作，恢复也门和平秩序符合地区国家共同利益。中方呼吁对也门各方有影响的国家加大劝和促谈力度，发挥更加积极作用。

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