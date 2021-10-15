新华社昆明10月15日电（记者谢希瑶、姚兵）15日，36家中资银行业金融机构、24家外资银行及国际组织共同发表《银行业金融机构支持生物多样性保护共同宣示》，进一步加强生物多样性保护支持力度。

当天，2020年联合国生物多样性大会（第一阶段）生态文明论坛“银行业金融机构支持生物多样性保护”主题论坛在昆明举行。宣示是该论坛的主要成果。

宣示提出制定“生物多样性战略”、 强化“生物多样性风控”、 确立“生物多样性偏好”、 加大“生物多样性投资与创新”、 做好“生物多样性披露”、 改善“生物多样性表现”、 促进“生物多样性合作”等7项内容。

中国银行业协会党委书记、专职副会长潘光伟表示，宣示有助于银行业进一步强化责任意识，加大对生物多样性保护的支持力度，更好地建设生态友好型银行。

当前，全球保护生物多样性面临庞大资金缺口。据统计，每年全球保护生物多样性的资金缺口超7000亿美元。联合国开发计划署驻华代表白雅婷在论坛上说，中国通过成立昆明生物多样性基金等举措支持发展中国家生物多样性保护事业，彰显了保护生物多样性引领作用。

今年4月，中共中央办公厅、国务院办公厅印发《关于建立健全生态产品价值实现机制的意见》，提出加大绿色金融支持力度。记者从会上了解到，截至6月末，中国农业银行绿色贷款余额达1.76万亿元，比去年底增长16.4%；截至9月底，中国建设银行绿色贷款突破1.6万亿元；“十四五”期间，中国银行将提供不少于1万亿元资金重点支持环境保护生态修复工程项目。

生态环境部副部长赵英民说，以银行业为代表的金融机构在生物多样性保护和生态产品价值实现中大有可为，很有潜力。“可以预见，将有越来越多的政策激励、金融工具与产品创新来支持生物多样性保护。”

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