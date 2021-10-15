新华社埃及胡尔加达10月15日电（记者吴丹妮 艾哈迈德·沙菲克）14日晚，第五届古纳电影节在埃及红海海滨小镇胡尔加达开幕，其间将放映来自阿拉伯和世界其他地区的80部电影。

本届电影节正式展映活动从15日开始，将持续至22日。电影节期间还将举办多个研讨会、大师班和特别活动等。

“我们的团队克服了疫情以及突发事件的影响，将再次为大家奉献一场精彩盛会。”电影节经理因提沙·塔米米在接受新华社记者采访时说。

13日，电影节主会场因电路短路发生火灾，造成14人受伤。随后主办方宣布电影节照常举办。

多次参加古纳电影节的叙利亚女演员奈斯琳·塔菲石告诉记者，该电影节是促进地区和国际电影业发展的重要平台，它能帮助年轻电影制作人筹集项目资金，让他们有机会将作品呈现在观众面前。

首届古纳电影节于2017年9月举行，吸引了40多个国家的69部影片参映。电影节以埃及红海之滨小城古纳命名，举办地胡尔加达位于古纳以北约20公里处。

埃及电影业历史悠久。早在1896年，首都开罗和亚历山大就开始放映电影。在20世纪，埃及几乎一直是中东地区影视行业领头羊，一度占据中东电影市场份额四分之三。然而2011年以来，埃及政局不稳、社会动荡，导致电影产业发展受阻。

(责编：苏缨翔、杨牧)