新华社德黑兰10月15日电（记者高文成 王守宝）伊朗外长阿米尔-阿卜杜拉希扬14日与俄罗斯外长拉夫罗夫通电话时说，伊朗目前与欧盟代表磋商的重点是为伊核会谈“目前面临的问题和僵局找到切实可行的解决方案”。

欧盟对外行动署副秘书长莫拉14日到访伊朗首都德黑兰，与伊朗副外长巴盖里举行会谈。双方讨论了双边关系、伊核会谈等问题。伊朗和俄罗斯两国外长随后就此事交换了意见。

据伊朗外交部网站发布的消息，阿米尔-阿卜杜拉希扬说，伊方与莫拉的会谈是积极的，双方都表示满意并愿意继续磋商。在维也纳举行的伊核会谈之所以遭遇僵局，原因是美国不愿意彻底和有效地解除针对伊朗单边和非法的制裁。

2015年7月，伊朗与美国、英国、法国、俄罗斯、中国和德国达成伊朗核问题全面协议。2018年5月，美国政府单方面退出伊核协议，随后重启并新增一系列对伊制裁。2019年5月以来，伊朗逐步中止履行伊核协议部分条款，但承诺所采取措施“可逆”。

伊核协议相关方会谈今年4月开始在维也纳举行，讨论美伊两国恢复履约问题，迄今已举行6轮。由于美伊分歧严重，以及伊朗政府领导层换届，新一轮会谈迟迟没有举行。

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