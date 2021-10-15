人民网联合国10月14日电 （记者李晓宏）中国常驻联合国副代表耿爽14日在安理会哥伦比亚问题公开会上发言表示，中方赞赏哥伦比亚政府及各方共同努力推进和平协议的全面落实，希望解决进度与预期目标的差距，巩固社会各界对和平进程的信心和支持。

耿爽说，哥伦比亚和平协议签署5年来，在哥伦比亚政府和各方共同努力下，和平协议稳步落实，和平进程持续推进，取得了令人瞩目的积极成果。中方欢迎哥伦比亚政府创建特别选区，让前冲突地区民众首次有机会参与全国选举，这是和平协议落实取得的重要进展。中方赞赏哥伦比亚各方为此所作努力，并期待明年顺利举行国会和总统选举，为和平协议后续落实创造有利环境。

耿爽指出，全面落实和平协议是一项复杂的系统工程。中方注意到，当前和平协议落实进度与预期目标仍有差距，部分地区在改善安全形势，保护前武装人员安全并向其分配土地等方面的工作仍有待加强。

耿爽说，中方希望哥伦比亚政府及各方共同维护当前积极势头，平衡推进和平协议落实，巩固社会各界对和平进程的信心和支持。中方支持哥伦比亚深化农村和土地改革，加快前武装人员融入社会进程。继续改进公共服务，全面推进非法作物种植替代等惠民项目，为实现国家长治久安奠定坚实的经济社会基础。

耿爽表示，联合国哥伦比亚核查团为支持落实和平协议开展了大量工作，中方对此表示赞赏，支持核查团授权延期。希望核查团协助哥伦比亚政府与前武装人员加强对话协商，化解和平协议落实过程中的分歧矛盾。同时，与联合国国家工作队加强协调，为哥伦比亚早日实现持久和平、稳定与可持续发展发挥积极作用。

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