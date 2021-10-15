人民网北京10月15日电 据外交部网站消息，外交部发言人赵立坚主持今日例行记者会。记者会相关问答如下：

总台央视记者：据报道，萨摩亚常驻联合国代表表示，美国是五核国中唯一拒绝批准《南太平洋无核区条约》议定书的国家。此前，基里巴斯总统也表示，作为美英核试验的受害者和太平洋岛国成员，基里巴斯对澳发展核潜艇表示关切，认为澳开展任何核领域合作都应先与邻国商议。请问中方对此有何评论？

赵立坚：萨摩亚和基里巴斯的关切正当合理。事实证明，美英澳核潜艇合作不得人心，已经引起地区国家和国际社会的警惕和抵制。美英澳三国此举，不仅公然在地区挑动分裂与对抗，加剧军备竞赛，破坏地区和平稳定，也违反《不扩散核武器条约》精神，损害《南太平洋无核区条约》。三国所作所为再次证明，它们为了达到地缘政治和军事对抗目的，可以无视无论国家大小一律平等的国际关系基本准则，随意违背地区国家意志，践踏地区国家权益。

太平洋岛国对核问题高度敏感，很大程度上源于美、英在地区大搞核试验的惨痛记忆。根据公开资料，1946年至1958年，美国在马绍尔群岛进行67次核武器试验。1957年至1958年，英国在前殖民地基里巴斯进行9次核试验。1946年至1982年，美、英等国还向太平洋、大西洋倾倒大量核废料。美国不远万里，把在内华达州核试验后的130吨核污染土运送到马绍尔群岛倾倒。澳大利亚同样是加害者，历史上曾积极寻求获取和发展核武器，并且在1952年至1963年允许英国在澳大利亚西海岸蒙特贝洛岛、澳南部艾姆、马拉凌等地进行了多次核试验。这些核试验和核废料严重破坏当地生态环境，损害当地居民生命安全和身体健康，给地区国家和人民带来深重灾难。

萨摩亚代表的发言也再次提醒我们，美国1996年就签署了《南太平洋无核区条约》的第一、第二、第三号附加议定书，但至今仍拒绝批准。美国是五核国中唯一没有批准相关议定书的国家。美方应倾听地区国家呼声，尽快批准《南太平洋无核区条约》议定书，切实履行议定书规定的义务。美方不得在该地区部署核武器，也不得向地区国家扩散核武器。

多年来，美英澳自称为国际核不扩散努力的领导者，事实证明三国才是真正的扩散者。美英澳三国应倾听国际社会呼声，摒弃陈旧的冷战零和思维和狭隘的地缘政治观念，撤销有关错误决定，忠实履行国际核不扩散义务，多做有利于地区和平稳定的事。

湖北广电记者：神舟十三号载人飞船将于10月16日，也就是明天凌晨发射。发言人对此有何评论？这对载人航天领域国际合作与交流有什么意义？

赵立坚：不到一个月前，我们欢迎神舟十二号载人飞船胜利凯旋。明天凌晨，我们将再次怀着激动的心情，目送神舟十三号飞向太空。这不仅生动诠释了特别能吃苦、特别能战斗、特别能攻关、特别能奉献的中国载人航天精神，也集中体现了中国人民对太空敢于追梦、勇于探索、永不止步的科学探索精神。

昨天，神舟十三号载人飞行任务新闻发布会在酒泉卫星发射中心举行，中国载人航天工程新闻发言人介绍了相关情况。神舟十三号载人飞行任务是中国空间站关键技术验证阶段第六次飞行任务，是该阶段的决胜之战、收官之战，也是空间站在轨建设过程中承前启后的关键之战。我想说的是，这次神舟十三号任务展现了中国为载人航天探索这一人类共同事业作出的新努力、新贡献。中方将继续加大载人航天领域国际合作与交流的深度与广度，为人类探索宇宙奥秘、和平利用外空、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

我们注意到，这次神舟十三号任务与神舟十二号相比在乘组工作安排上有很多不同，包括中国女航天员将首次进驻中国空间站并实施出舱活动，中国航天员们将首次在轨驻留6个月，中国人将第一次在太空中过春节。我们期待除夕守岁时，能够第一时间听到我们的同胞来自太空的祝福。

让我们共同祝愿神舟十三号载人飞船发射成功！

新华社记者：我们注意到，第二届联合国全球可持续交通大会昨天在北京开幕，发言人能否进一步介绍有关情况？

赵立坚：第二届联合国全球可持续交通大会于10月14日至16日以线上线下相结合方式在北京举行，习近平主席以视频方式出席大会开幕式并发表主旨讲话。开幕式共有来自171个国家的代表出席，俄罗斯、土库曼斯坦、埃塞俄比亚、巴拿马等国总统，荷兰首相和联合国秘书长等以视频方式发表致辞。

正如习近平主席指出，交通是经济的脉络和文明的纽带。新中国成立以来，几代人逢山开路、遇水架桥，建成了交通大国，正在加快建设交通强国。中国已成为全球海运连接度最高、货物贸易额最大的经济体。新冠肺炎疫情期间，中欧班列、远洋货轮昼夜穿梭，全力保障全球产业链供应链稳定，体现了中国担当。习近平主席在会上还宣布，中方将建立中国国际可持续交通创新和知识中心，为全球交通发展贡献力量。

中方愿同各方一道，继续推进高质量共建“一带一路”，加强基础设施互联互通，加快建设绿色丝绸之路和数字丝绸之路，为全球交通发展贡献力量。

法新社记者：微软公司旗下的社交平台领英昨天宣布，因为面临更具挑战的经营环境，该公司将关闭在华服务。也就是说，该公司在中国面对更加严格的监管要求。请问是中方要求领英退出中国市场的吗？

赵立坚：我注意到领英方面已作出回应，你可以去查阅。作为原则，我想强调，中国坚定实施对外开放基本国策，积极致力于为外国投资者营造良好营商环境。

中国坚定不移扩大对外开放，将一如既往地欢迎包括美国在内的各国企业到中国投资兴业，提供市场化、法治化、国际化的营商环境。美中贸易全国委员会前不久对美国在华企业进行了调查，95%的受访企业表示在过去一年里在中国是盈利的，64%受访企业表示在中国的营业额是增加的。中国的发展会持续释放巨大的市场潜能和活力，也将为包括美国在内的各国企业创造更多、更大机遇。

塔斯社记者：本周四，俄罗斯总统普京在第二届联合国全球可持续交通大会上发表视频讲话称，俄打算增加北极航线的货运量，并邀请包括中国在内的伙伴更加积极地利用该航线促进与欧洲的贸易业务。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到普京总统有关表态。全球变暖使北极航道有望成为国际贸易的重要运输干线。中方尊重北极国家在其国家管辖范围内海域享有的合法权利。

哈萨克斯坦24KZ电视台记者：据报道，目前，有向中国出口的哈萨克斯坦产品积压在霍尔果斯和多斯特克口岸。数据显示，约5000个集装厢无法入境中国。中国向哈萨克斯坦出口产品时也经常遇到问题。2019年哈萨克斯坦和中国建立了永久全面战略伙伴关系。双方一直强调要发展和深化经贸合作。请问，出现上述状况的主要原因是什么？在睦邻友好关系基础上，中方建议如何解决这些问题？

赵立坚：中国和哈萨克斯坦互为友好邻邦和永久全面战略伙伴，共建“一带一路”取得丰硕成果。去年以来，双方克服疫情不利影响，各领域合作取得积极进展。特别是今年1至8月，中哈贸易额逆势上扬，达到169亿美元，同比增长28.5%。两国主管部门、地方及相关企业在中哈合作委员会和疫情联防联控机制框架下保持密切对接，及时协商解决口岸过货问题。中方愿同哈方一道，继续推进中哈高质量共建“一带一路”，把中哈合作做大、做实、做长远。

关于你提到的具体问题，请向主管部门了解。我相信，通过双方的沟通和共同努力，有关问题肯定会得到解决。

澎湃新闻记者：津巴布韦媒体近日称，美国政府通过其驻津使馆资助相关机构举办研讨会等形式，以每篇文章1000美元的价格收买私营媒体记者，指使其发表有关在津中资企业投资的负面报道。中方对此有何评论？

赵立坚：我们注意到有关报道。在津巴布韦，1000美元可以资助一名贫困学生，可以帮助津方购买100剂新冠疫苗，但美国政府果真如媒体所说，用它来雇佣“水军”大肆造谣，这件事性质就很恶劣了。长期以来，美方为抹黑中国、破坏中非关系，可谓无所不用其极，甚至不惜花钱收买谎言。上述报道充分表明，包括广大非洲国家在内的国际社会，对美方大肆散布虚假信息有着清醒认识，对美方造谣污蔑手段之卑劣、底线之低下深恶痛绝。

中国同津巴布韦长期友好。中国企业对津投资为促进津巴布韦经济复苏发展、改善民生发挥了积极作用。中津务实合作给双方民众带来实实在在的好处。反观美国，不仅长期对津巴布韦施加非法制裁，还把资金用在收买媒体、罗织涉华负面消息上。不比不知道，一比吓一跳。

我们奉劝美方，为包括津巴布韦在内的非洲国家民众多办些实事、好事，少说些空话、假话，真正为非洲经济复苏和发展发挥建设性作用。

《中国日报》记者：据报道，14日，联合国大会选举产生美国等18个联合国人权理事会成员。美常驻联合国代表格林菲尔德称，美将与人权捍卫者站在一起，公开反对侵犯人权行为，近期重点关注阿富汗、缅甸、中国、埃塞俄比亚、叙利亚和也门等国状况。中方对此有何评论？

赵立坚：三年多前，美方高调宣布退出人权理事会至今让我们记忆犹新。我们希望美方以此次当选人权理事会成员为契机，以实际行动践行多边主义，与各方开展建设性对话与合作，为推进人权理事会工作发挥积极作用。

美方刚一当选，就对多国人权状况指手画脚。美国的这个老毛病该改改了。如果美方当选后继续采取双重标准，将人权问题政治化，攻击打压他国，那必将遭到强烈反对。美方真正应该做的，是及时纠正自身在国内外严重的侵犯人权行为，为世界人权事业做点实打实的好事。

彭博社记者：据《泰晤士报》报道，习近平主席不会出席将于下月在英国格拉斯哥举行的《联合国气候变化框架公约》第二十六次缔约方大会（COP26）。中方能否证实？

赵立坚：我暂时没有可以发布的消息。

(责编：苏缨翔、吴成良)