新华社纽约10月14日电 综述：美国多家银行三季度业绩环比下降

新华社记者刘亚南

美国多家主要银行最新公布的业绩报告显示，受美国经济增长在强劲反弹后开始放缓和基数效应等因素影响，这些银行今年第三季度业绩尽管整体好于市场预期，但呈现环比下降趋势。

摩根大通13日公布的业绩显示，其三季度实现304.4亿美元营业收入，环比下降3%，同比增幅为2%，略高于市场预期的297.6亿美元；当季净利润为116.87亿美元，环比下降2%，同比增幅为24%。

花旗集团14日公布的财报显示，由于在出售澳大利亚零售业务中出现约6.8亿美元的税前亏损，其在三季度实现171.5亿美元营业收入，环比和同比分别下降2%和1%；当季实现46.4亿美元净利润，环比下降25%，同比增幅为48%。

富国银行14日公布的业绩显示，该公司三季度实现188.34亿美元营业收入，环比和同比分别下降7%和2%，但高于市场预期的182亿美元；当季实现51.22亿美元净利润，环比下降15%，但同比增幅为59%。

美国银行14日公布的季报显示，其三季度扣除利息支出后的营业收入为228亿美元，环比和同比分别增长6.05%和12.32%，高于市场预期的216亿美元；当季净利润为77亿美元，稀释后每股盈利为0.85美元，低于今年二季度的1.03美元，但大幅高于去年同期的0.51美元。

财报还显示，由于美国经济复苏仍在继续，主要银行信贷质量改善并继续释放信贷损失准备金。

摩根大通首席执行官杰米·戴蒙表示，由于经济前景继续改善，公司当季释放了21亿美元信贷损失准备金。

美国银行首席财务官保罗·多诺弗里奥表示，公司资产质量良好，信贷损失率接近50年来低点，从而可以在三季度继续释放信贷损失储备金。

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