新华社基加利10月14日电（记者吉莉）布琼布拉消息：中国政府援助布隆迪的50万剂国药新冠疫苗14日运抵布经济首都布琼布拉国际机场。中国驻布隆迪大使赵江平，布抗疫委员会主席、内政部长恩迪拉科布卡，卫生部长恩迪库马纳及世界卫生组织驻布代表克雷斯平当天出席了在布国家疫苗中心举行的交接仪式。

赵江平表示，自新冠疫情暴发以来，中方率先向布方捐赠了9批医疗物资，并建立对口医院合作机制，加强多种形式的卫生合作。此次中国政府向布隆迪政府捐赠的50万剂国药疫苗，体现了中布两国人民患难与共的兄弟情谊。

恩迪库马纳代表布政府向中国政府表达诚挚谢意，感谢中方一直以来对布抗击新冠疫情提供有力支持和慷慨援助。恩迪库马纳表示，自布隆迪疫情暴发以来，中国政府一直不遗余力提供援助物资，夯实两国在卫生领域的合作，布隆迪人民对此深表谢意。布政府将从下周起启动疫苗接种工作。

克雷斯平说，中国国药疫苗已通过世卫组织紧急使用认证，其安全性、有效性得到广泛认可，中国一直积极向其他国家提供疫苗援助，为全球团结抗疫做出了积极贡献。

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