新华社曼谷10月15日电 专访：中国为推进全球可持续交通发展做出重要贡献——访联合国亚太经社会交通司司长任为民

新华社记者宋宇

联合国亚洲及太平洋经济社会委员会交通司司长任为民日前接受新华社记者专访时说，可持续交通旨在为人的出行和货物运输提供安全、经济、高效、韧性强的设施与服务，同时将碳排放和对环境的负面影响降至最低，对落实联合国2030年可持续发展议程和应对气候变化《巴黎协定》起着至关重要的作用。

第二届联合国全球可持续交通大会正在中国北京召开。任为民表示，中国为推进全球可持续交通发展做出重要贡献。中国在扶贫减贫过程中非常重视农村地区公路等基础设施的通达，强调运输服务的可获得性。中国在发展农村交通方面取得的巨大成就为亚太地区发展中国家树立了典范。

任为民说，中国不仅重视国内交通基础设施建设，在跨国交通互联互通方面也给相关国家带来实实在在的好处。

任为民说，中国大力帮助亚太地区发展中国家建设公路、铁路、港口等交通基础设施，不仅改进这些国家交通现状，还有力推动了区域和次区域交通互联互通。另外，中欧班列的快速发展为保障新冠疫情期间亚欧供应链稳定发挥了积极作用。

低碳交通和数字交通也是可持续交通的重要方面。任为民说，在亚太地区，交通运输排放的二氧化碳占总排放量的13%，其中四分之三以上来自道路交通。联合国亚太经社会成员国正在磋商本地区未来五年交通行动计划，开展低碳交通、减少道路交通二氧化碳排放已成当务之急。

任为民表示，推广电动汽车是实现低碳交通的手段之一，中国在这一领域的有益尝试令人鼓舞，中国电动汽车研发也为亚太地区低碳道路交通提供了有力的技术和设备支持。

随着亚太地区近年来城市化进程加快，城市交通需求大幅增加，带来安全、拥堵、噪音、污染等问题，影响城市生活质量。任为民表示，以互联网为代表的科学技术迅猛发展，为数字交通发展创造空间。

他说，疫情期间，手机出行软件在中国的充分普及和利用确保了民众出行健康安全。另外，中国很多城市推出各种网上交通服务，让人们轻松掌握交通即时信息，合理安排出行时间和线路，为出行提供便利的同时，有效减少了碳排放，让城市交通更绿色、让城市管理和服务更科学。

任为民表示，数字交通是智慧城市的重要组成部分，中国把数字交通融入城市大脑，为亚太地区促进数字交通和智慧城市的发展提供了借鉴。

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