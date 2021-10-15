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巴西副总统：与中国合作有助于巴西实现可持续发展

2021年10月15日17:18 | 来源：新华网
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新华社巴西利亚10月14日电（记者卞卓丹 赵焱）巴西副总统莫朗14日在出席一场研讨会时表示，对于正寻求更多资本、技术和市场机会的巴西而言，与中国合作有助于其实现可持续发展的国家目标。

这场在线研讨会以“可持续发展和技术——巴中合作基础”为主题，由巴西-中国企业家委员会组织。莫朗在会上表示，伴随中国经济的增长，巴中两国经济互补性不断深化，两国贸易取得丰硕成果。2020年巴西对华出口额达到创纪录的677亿美元。2007年至2020年间，中国对巴西累计投资已超过660亿美元，主要分布在电力能源项目、矿产勘探和制造行业等领域。

莫朗还表示，巴西希望优先考虑对华出口多元化、为战略领域吸引投资、扩大科技创新合作等事务。另外，可持续发展议程将在巴中关系中占据更重要的地位，由此带来的机遇将涵盖能源转型、可持续农业、生物经济和绿色债券等领域。

巴西农业部长特雷莎·克里斯蒂娜在会上表示，可持续发展和技术合作已经在巴中合作中占据突出地位。中国是巴西在可持续发展和技术合作进程中“至关重要的合作伙伴”。

研讨会期间，巴中企业家委员会提交了题为“可持续发展和技术——巴中合作基础”的报告，其中就巴中双边关系发展提出了多项建议。

(责编：苏缨翔、杨牧)

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