人民网北京10月15日电 （记者刘慧）北京时间10月14日下午5时，伴随着一段欢快的非洲草裙舞，“聚焦中非友好 共创美好未来”——2021“中国与非洲”影像作品大赛颁奖仪式在北京正式拉开帷幕。经过多轮评选，津巴布韦选手杨靖和援非医生黄世勇分别凭借作品《非洲小伙子与古琴结缘》和《守护》获得视频组和图片组特等奖。

外交部部长助理邓励、津巴布韦驻华大使马丁·切东多、中国外文局副局长兼总编辑高岸明和塞内加尔总统文化艺术特别顾问哈米杜·卡塞在颁奖仪式上先后致辞。

邓励指出，本届大赛优秀作品众多，既有大疫无情人有情的感人故事，又有中非文化和谐共生的动人故事，还有中非人民心手相牵、拥抱明天的美好故事。“正是这些点滴故事，汇聚起中非友好合作不断发展前行的磅礴力量，也让我们对中非关系的光明前景充满信心。”他强调，中非从来都是命运共同体，即便面对世纪疫情，中非合作也没有停止前进的脚步。

马丁·切东多表示，本次大赛以“聚焦中非友好 共创美好未来”为主题，不仅是一场比赛，更是一场庆祝中非友谊和文化多样性的盛会。“俗话说得好，一图胜千言。”在新冠疫情暴发的背景之下，没有比图片和视频更好的方式来反映和分享我们的文化经验和友谊。

高岸明指出，文明因交流而多彩、因互鉴而丰富。本次影像作品大赛为疫情背景下中非人文交流开辟了新天地，跨越了时空与距离，用普通人的小视角描绘了中非人民文化相通与民心相通的大写意。他期待更多参与中非友好合作的朋友，继续用视频、文字、图片等记录中非务实合作、友好交往的生动场景，积极分享中非友好合作发展新理念，文化交流新进展，民间交往新收获，弘扬传统友谊，促进民心相通，为构建更加紧密的中非命运共同体作出新的贡献。

“中非人民守望相助，友谊历久弥坚。中非打造的新型战略伙伴关系建立在平等相待、互敬互信、互助互谅的基础之上，有利于世界的和平与稳定。中非友好合作前景广阔，本次大赛征集的影像作品正是中非友谊的有力见证和真实写照。”哈米杜·卡塞在颁奖致辞中说道。

本次大赛由中非合作论坛中方后续行动委员会秘书处与中国外文局联合主办，由北京周报社、央视频、CGTN法语频道、HippoAD及Vskit平台联合承办。颁奖仪式在北京、约翰内斯堡、达喀尔三地同时举办，三个赛区实时连线分享彼此颁奖盛况。主会场的中非歌曲联唱，南非分会场的中非合跳中国舞等精彩节目引起阵阵喝彩。伴随着音乐、非洲鼓舞，本次大赛圆满落下帷幕。

(责编：崔越、常红)